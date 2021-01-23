У рік пандемії понад 11 млн українців з'їздили за кордон. Куди саме

Автор фото, UNIAN

Попри карантинні обмеження, що діяли майже увесь 2020 рік, за кордоном побували 11 млн 250 тис. українців - повідомляє Державна прикордонна служба.

Загалом, минулого року українці змогли відвідати 123 країни світу. Проте найбільше поїздок було до країн, що межують з Україною. Це Польща (близько 4 млн), Угорщина (1,635 млн) та Росія (1 млн).

Туристичні напрямки, такі, як Туреччина (965 тис.) та Єгипет (730 тис.), також серед лідерів 2020 року.

Українці також їздили до Румунії, Білорусі, Словаччини, Молдови, Німеччини, ОАЕ, Австрії.

Позаторік, за даними ДПС, лише суходільний кордон із ЄС перетнули 36,7 млн українців. А загалом у 2019 прикордонники здійснили оформлення та перевірку документів рекордної кількості громадян України - більш як 102 млн осіб.

Автор фото, Державна прикордонна служба України

Кількість іноземців, які відвідали Україну у 2020, є утричі меншою, ніж до коронавірусного 2020 року, - 3,4 млн осіб.

Переважна більшість іноземців приїжджали із приватною метою чи як туристи. Найбільше іноземців були із Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини та Румунії.