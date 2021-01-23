Офіцер СБУ готував вбивство одного з керівників спецслужби. Деталі скандалу

Автор фото, UNIAN

Служба безпеки України підтвердила затримання "одного діючого працівника СБУ" під час слідчо-оперативних заходів "щодо припинення злочину, а саме - попереджене вбивство співробітника спецслужби".

Працівника СБУ затримали напередодні.

Там пообіцяли надати більше інформації "після завершення всіх слідчих та оперативних заходів".

В СБУ також наголошують, що не вагаються протидіяти порушенням закону та корупції, "в тому числі коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ - незалежно від їх звань, посад чи вислуги років".

"Безкарність буває лише тимчасовою", - йдеться у повідомленні СБУ.

Там також закликали ЗМІ керуватися лише офіційною інформацією.

Низка ЗМІ з посиланням на допис редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова, відомого зв'язками у правоохоронних органах, повідомили про затримання полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа", якого підозрюють у підготовці вбивства начальника одного з управлінь СБУ на замовлення колишнього заступника голови СБУ.

В СБУ підтвердили ВВС News Україна, що офіційний коментар стосується саме інформації Бутусова.

За інформацією журналіста, нині замовника шукають, і йому закрили виїзд з України.

"По суті, сьогодні керівництво СБУ заявило, що в оточенні Баканова (голови СБУ - ред.) почалися відкриті кримінальні розборки між групами впливу", - вважає Юрій Бутусов.

Ці "розборки" на думку журналіста, відбуваються через боротьбу за взяття під контроль "тіньових фінансових потоків", які начебто "кришує" СБУ.

Журналіст назвав усі прізвища фігурантів, проте офіційно СБУ ці деталі наразі не коментує.