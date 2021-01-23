Помер легендарний телеведучий Ларрі Кінг

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За свою 60-річну журналістську кар'єру Ларрі Кінг зібрав чимало нагород

Повідомлення про це міститься на офіційній сторінці Ларрі Кінга у Twitter.

Воно було зроблене від імені Ora Media, продакшн-компанії, яку заснував Ларрі Кінг.

Наприкінці минулого року 87-річний журналіст потрапив до лікарні із коронавірусом.

За свою понад 60-річну журналістську кар'єру Ларрі Кінг зібрав чимало нагород, включно із премією Пібоді та Еммі.

Його слава почалася у 1970-х із ток-шоу на радіо на Mutual Broadcasting System. Вона так і називалося - "Шоу Ларрі Кінга".

Він також вів Larry King Live на CNN між 1985 та 2010, під час якого він розмовляв із найвідомішими людьми світу - політиками та спортсменами, зірками шоубізнесу та науковцями. Загалом за своє життя він провів понад 50 тисяч інтерв'ю.

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Понад 20 років він також мав колонку у USA Today.

Останні роки Ларрі Кінг вів іншу програму - Larry King Now - на відеоканалі Hulu, який належить Walt Disney Company, а також з'являвся на RT (Russia Today) - контрольованому російським урядом телеканалу, що мовить на закордонну аудиторію.

Ім'я відомого журналіста також фігурувало у "чорній бухгалтерії" Партії регіонів.

Як заявляв журналіст, а на той час депутат Сергій Лещенко, йшлося про 200 тисяч доларів за інтерв'ю з колишнім прем'єр-міністром Миколою Азаровим у 2011 році.

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На 85-му році життя Ларрі Кінг вирішив розірвати шлюб із сьомою дружиною, 59-річною Шон Саутвік. Кінг і Саутвік одружилися у 1997-му і відтоді прожили разом 22 роки. У подружжя є два сини.

Загалом у Ларрі Кінга було п'ятеро дітей. Двоє з них померли минулого року - від серцевого нападу та раку легенів.

У 1988 Ларрі Кінг заснував благодійну фундацію, яка допомагала отримати належне лікування при хворобах серця тим, хто не мав медичної страховки чи кому бракувало коштів.