Трагедія на Львівщині: потяг протаранив автобус, є жертви

Автор фото, facebook.com/MVS.LVIV

Поліція Львівської області повідомляє, що аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді.

Вранці суботи на переїзді в селі Полянка зіткнулися поїзд №140 , який йшов у напрямку до Самбора, та рейсовий автобус, який їхав із села до Львова.

Двоє пасажирів - львів'янин 48 років та жителька Полянки 36 років - отримали важкі травми, і їх доправили до лікарні. Там чоловік помер від травм.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.

Автор фото, facebook.com/MVS.LVIV

Подібна аварія сталася у лютому 2014 року на Сумщині. Тоді загинули 12 людей.

Після неї влада обіцяла замінити усі залізничні переїзди в Україні мостами і шляхопроводами.