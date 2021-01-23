Трагедія на Львівщині: потяг протаранив автобус, є жертви
Поліція Львівської області повідомляє, що аварія сталася на нерегульованому залізничному переїзді.
Вранці суботи на переїзді в селі Полянка зіткнулися поїзд №140 , який йшов у напрямку до Самбора, та рейсовий автобус, який їхав із села до Львова.
Двоє пасажирів - львів'янин 48 років та жителька Полянки 36 років - отримали важкі травми, і їх доправили до лікарні. Там чоловік помер від травм.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.
Подібна аварія сталася у лютому 2014 року на Сумщині. Тоді загинули 12 людей.
Після неї влада обіцяла замінити усі залізничні переїзди в Україні мостами і шляхопроводами.