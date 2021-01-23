Жорсткі сутички у Москві: мітингарі побилися з ОМОНом, дійшло до крові

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На протестах у Москві сталися зіткнення між учасниками акції та ОМОНом. Є постраждалі серед учасників акції та поліцейських.

Повідомляють, що силовики відтіснили людей з Пушкінської площі, яка була епіцентром протестів.

Також сутички сталися на початку Страсного бульвару.

Автор фото, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

На відео видно, як один з учасників акції вдарив поліцейського ногою в голову (той був у шоломі).

Далі відбулася штовханина з поліцією.

Кореспондентка BBC з місця подій передає, що бачила на землі уламок поліцейської палиці і балаклаву.

Також на землю між натовпом і поліцією полетів запалений фаєр й хтось кинув у ОМОНівців книгу "1984" Оруелла.

Інші учасники мітингу при цьому скандували "Не кидайте" і "Мирний протест".

"Один з учасників протесту вдарив поліцейського ногою. На мою думку, нас, звичайно, чекає хвиля кримінальних справ, тому що після цих жорстких зіткнень складно уявити, що не заведуть справу про масові заворушення в Москві", - припускає Ліза Фохт.

"Можливо, влада скористається новою статтею, яка вводить кримінальну відповідальність за блокування доріг. Судячи з усього, наслідки цього мітингу ми будемо довго обговорювати і довго висвітлювати" - припускає вона.

Кореспонденти російських видань "Проект" і The Insider чули вибухи світлошумових гранат. Можливо, мова йде про петарди.

Потім зірваним шоломом поліцейського грали у футбол.

"Люди прориваються далі на Страсний бульвар. Вони прорвали ланцюжок ОМОНу, яка розділяла бульвар, оточили її, скандували гасла, аплодували. Потім ці поліцейські зняли оточення і пішли під крики "Ганьба!" Тоді люди вже без перешкод рушили вниз по бульвару. Скільки сягає око вперед і назад, я бачу що йде натовп. Далі на бульварі люди зустріли автобус Росгвардіі і масово закидали цей автобус сніжками. Над усім цим грає гімн Росії, який хтось включив", - повідомляє інша журналістка BBC Оксана Чиж.

Російська державна агенція "РИА Новости" з посиланням на анонімне джерело повідомляє про 39 постраждалих серед силовиків. За словами співрозмовника агентства, вони отримали травми під час акцій протесту в столиці. Травми несерйозні, додало джерело.

До цього акція у російській столиці проходила без сутичок з поліцією, хоча вона вже затримала сотні учасників.

За попередніми оцінками Reuters, у суботу на підтримку опозиціонера Навального в Москві вийшло близько 40 тисяч людей (неофіційні дані). Поліція називає суттєво менші цифри.

Мітинги на затримання проходили й в інших російських містах. Там також затримано сотні людей.

Автор фото, ОВД-Инфо

За оцінками сайту "ОВД-Инфо", по всій Росії затримали більше 1300 людей.