Протести в Росії закінчуються бійками і затриманнями

Десятки тисяч людей у суботу вийшли на акції протесту проти затримання Олексія Навального у різних регіонах Росії. Багатьох з них затримали - когось, як Любов Соболь, досить жорстко, просто під час розмови з журналістами.