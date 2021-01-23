Протести в Росії закінчуються бійками і затриманнями
Десятки тисяч людей у суботу вийшли на акції протесту проти затримання Олексія Навального у різних регіонах Росії. Багатьох з них затримали - когось, як Любов Соболь, досить жорстко, просто під час розмови з журналістами.
Гаслами протестів стали "Путін - злодій" та "Свободу Навальному".
Не минулося й без сутичок, у Москві мітингарі побилися з ОМОНом, є постраждалі. Тисячі людей затримали.
Як минув цей день найбільших масових протестів у Росії за останні роки - в огляді BBC News Україна.
Матеріал Вікторії Жуган.
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