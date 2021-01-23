Бійки, кров та тисячі затриманих: як пройшли мітинги за Навального в Росії

Автор фото, EPA

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Більше двох тисяч людей затримали, ще десятки постраждали на масових мітингах проти російської влади та на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального у різних регіонах Росії.

У Москві в багатьох місцях сталися сутички між протестувальниками та ОМОНівцями.

А завершується все жорсткими затриманнями у російській столиці біля в'язниці "Матроська тиша", де утримують Олексія Навального.

Автор фото, Reuters

За даними російського сайту "ОВД-инфо", на акціях по всій Росії затримали щонайменше 2,3 тис людей. Як відзначає інше медіа The Bell, це історичний рекорд щодо затримань. Попередній був у червні 2017 року, коли на антикорупційній акції Навального було 1769 затриманих.

Найбільше схоплених - близько 900 - у Москві, також відомо про більше 300 у Санкт-Петербурзі, близько сотні у Новосибірську та десятки - в інших містах.

Затримання часто були жорсткими - із застосуванням сили та кийків.

Автор фото, Reuters

Серед затриманих були і лідери протесту - Юлія Навальна (згодом стало відомо, що її відпустили) та Любов Соболь. Також у автозаки потрапили багато журналістів, зокрема відомий блогер Ілля Варламов.

Сутички

Автор фото, EPA

На Страсному бульварі у Москві учасники акцій вступили у сутички з ОМОНівцями - сталися групові зіткнення.

З одного поліцейського зірвали шолом та гралися ним у футбол.

Канал "Дождь" також повідомив, що на одній з вулиць закидали сніжками урядову машину (ймовірно - ФСБ), водію травмували око і його госпіталізували.

Автор фото, Reuters

Російська державна агенція "РИА Новости" з посиланням на анонімне джерело повідомляє про 39 постраждалих серед силовиків. За словами співрозмовника агентства, вони отримали травми під час акцій протесту в столиці. Травми несерйозні, додало джерело.

Автор фото, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Скільки постраждало учасників акції, точно невідомо. Утім мова точно йде про десятки.

Відомо, що у Петербурзі поліцейський вдарив ногою жінку і її забрала швидка.

Жінка вдарилася головою об асфальт і отримала струс мозку, закриту черепно-мозкову травму і гематому потилиці, повідомляє Baza. Вона у стані середньої тяжкості.

Начальник управління інформації ГУ МВС по Петербургу В'ячеслав Степченко повідомив виданню "Підйом", що у відомстві вивчають відео удару жінки.

У кінці московських протестів мітингарі пішли до в'язниці "Матроська тиша", в якій утримують Олексія Навального.

Звідти повідомили про жорсткі затримання поліції з застосуванням кийків та побиттям ногами лежачих.

Наймасовіша акція

Автор фото, Reuters

Гаслами акцій стали "Путін - злодій", "Геть царя", "Свободу Навальному", а також скандували "Аквадискотека" - це відсилка до розслідування Олексія Навального про "палац Путіна".

За оцінками Reuters, у Москві на акцію вийшло близько 40 тисяч людей.

Російське МВС називає у десять разів меншу цифру: "На Пушкінській площі міста Москви на несанкціонований захід зібралося близько 4 тисяч людей".

Автор фото, EPA

"Точну оцінку чисельності дати важко, але вже ясно, що це найбільша несанкціонована акція за останні десять років. Людей вже явно не зупиняє те, що влада не дозволяє мітингувати" - відзначає кореспондент BBC Сергій Горяшко.

"Поліція продемонструвала жорсткість, але й учасники мітингу стали сміливішими. По всій Росії у поліцейських кидалися сніжками. Зіткнення в Москві на Страсному нагадували бійки на Болотній площі 6 травня 2012 року. Дуже ймовірно, що аналогії на цьому не закінчаться - Слідчий комітет уже оголосив, що почав перевірку за фактами насильства над поліцейськими", - додає журналіст.

Соратник Навального Леонід Волков оголосив про нові акції по всій країні в наступні вихідні. Очевидно, що вони теж будуть несанкціонованими владою.