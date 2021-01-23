Бійки, кров та тисячі затриманих: як пройшли мітинги за Навального в Росії
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Більше двох тисяч людей затримали, ще десятки постраждали на масових мітингах проти російської влади та на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального у різних регіонах Росії.
У Москві в багатьох місцях сталися сутички між протестувальниками та ОМОНівцями.
А завершується все жорсткими затриманнями у російській столиці біля в'язниці "Матроська тиша", де утримують Олексія Навального.
За даними російського сайту "ОВД-инфо", на акціях по всій Росії затримали щонайменше 2,3 тис людей. Як відзначає інше медіа The Bell, це історичний рекорд щодо затримань. Попередній був у червні 2017 року, коли на антикорупційній акції Навального було 1769 затриманих.
Найбільше схоплених - близько 900 - у Москві, також відомо про більше 300 у Санкт-Петербурзі, близько сотні у Новосибірську та десятки - в інших містах.
Затримання часто були жорсткими - із застосуванням сили та кийків.
Серед затриманих були і лідери протесту - Юлія Навальна (згодом стало відомо, що її відпустили) та Любов Соболь. Також у автозаки потрапили багато журналістів, зокрема відомий блогер Ілля Варламов.
Сутички
На Страсному бульварі у Москві учасники акцій вступили у сутички з ОМОНівцями - сталися групові зіткнення.
З одного поліцейського зірвали шолом та гралися ним у футбол.
Канал "Дождь" також повідомив, що на одній з вулиць закидали сніжками урядову машину (ймовірно - ФСБ), водію травмували око і його госпіталізували.
Російська державна агенція "РИА Новости" з посиланням на анонімне джерело повідомляє про 39 постраждалих серед силовиків. За словами співрозмовника агентства, вони отримали травми під час акцій протесту в столиці. Травми несерйозні, додало джерело.
Скільки постраждало учасників акції, точно невідомо. Утім мова точно йде про десятки.
Відомо, що у Петербурзі поліцейський вдарив ногою жінку і її забрала швидка.
Жінка вдарилася головою об асфальт і отримала струс мозку, закриту черепно-мозкову травму і гематому потилиці, повідомляє Baza. Вона у стані середньої тяжкості.
Начальник управління інформації ГУ МВС по Петербургу В'ячеслав Степченко повідомив виданню "Підйом", що у відомстві вивчають відео удару жінки.
У кінці московських протестів мітингарі пішли до в'язниці "Матроська тиша", в якій утримують Олексія Навального.
Звідти повідомили про жорсткі затримання поліції з застосуванням кийків та побиттям ногами лежачих.
Наймасовіша акція
Гаслами акцій стали "Путін - злодій", "Геть царя", "Свободу Навальному", а також скандували "Аквадискотека" - це відсилка до розслідування Олексія Навального про "палац Путіна".
За оцінками Reuters, у Москві на акцію вийшло близько 40 тисяч людей.
Російське МВС називає у десять разів меншу цифру: "На Пушкінській площі міста Москви на несанкціонований захід зібралося близько 4 тисяч людей".
"Точну оцінку чисельності дати важко, але вже ясно, що це найбільша несанкціонована акція за останні десять років. Людей вже явно не зупиняє те, що влада не дозволяє мітингувати" - відзначає кореспондент BBC Сергій Горяшко.
"Поліція продемонструвала жорсткість, але й учасники мітингу стали сміливішими. По всій Росії у поліцейських кидалися сніжками. Зіткнення в Москві на Страсному нагадували бійки на Болотній площі 6 травня 2012 року. Дуже ймовірно, що аналогії на цьому не закінчаться - Слідчий комітет уже оголосив, що почав перевірку за фактами насильства над поліцейськими", - додає журналіст.
Соратник Навального Леонід Волков оголосив про нові акції по всій країні в наступні вихідні. Очевидно, що вони теж будуть несанкціонованими владою.