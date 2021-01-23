Міністр охорони здоров'я пропагувала шаманський сироп від ковіду і захворіла

Автор фото, AFP Підпис до фото, Пані Ваньяраччі вже чертвертий міністр уряду Шрі-Ланки, хто захворів на коронавірус. На фото вона (ліворуч) із пацієнткою, яка одужала від коронавірусу

Павісра Ваньяраччі, міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки, отримала позитивний тест на коронавірус.

Раніше вона пропагувала рослинний сироп, який, нібито, дає довічний імунітет від Covid-19.

Ці "ліки" виготовляє місцевий знахар. Він заявив, що рецепт зілля він отримав у пророчому видінні. А також розповів, що до складу входять мед і мускатний горіх.

Лікарі спростували надзвичайні властивості цих "ліків", проте, як повідомляє AFP, до села, де живе знахар, вирушили тисячі людей, аби отримати шаманський сироп.

Міністр охорони здоров'я публічно вживала сироп і розповідала, що його вживання має зупинити поширення коронавірусу.

Пані Ваньяраччі вже четвертий член уряду уряду Шрі-Ланки, хто захворів на коронавірус. Раніше ще один міністр, який вживав сироп, також отримав позитивний тест на Covid-19.

Її попросили піти на самоізоляцію. Також ізолюються і люди, з якими вона контактувала в останній час.

На Шрі-Ланці зареєстровано понад 56 тисяч випадків захворювання на коронавірус. 276 людей померли. В останні місяці кількість хворих зростає.

Країна вже також схвалила використання вакцини Oxford/AstraZeneca, перші дози якої мають прибути до Шрі-Ланки наступного тижня.

Шрі-Ланка - не єдина країна, представники влади якої прихильні до "альтернативних" ліків проти коронавірусу.

Наприклад, президент Мадагаскару Анрі Радзуеліна також пропагував трав'яну суміш, яка, за його словами, може запобігти захворюванню на коронавірус. Він також розповсюджував напій у бідних кварталах столиці країни Антананаріву.

На коронавірус вже перехворіли такі світові лідери, як президент Франції Еммануель Макрон, британський прем'єр Борис Джонсон, і президент США Дональд Трамп.