У Китаї на поверхню підняли 11 шахтарів, які два тижні були заблоковані під землею

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Так на поверхню підняли першого шахтаря

Рятувальники у Китаї підняли на поверхню 11 гірників, які опинились у пастці на глибині 600 метрів під землею, повідомляють державні ЗМІ.

На телекадрах можна помітити, як першого шахтаря, якому зав'язали очі, щоб захистити їх від світла, підняли на поверхню під оплески рятувальників.

Підняті шахтарі належали до групи, яка раніше контактувала з працівниками рятувальних служб і їм надсилали їжу та запаси.

Вхідний тунель до золотого рудника Хушан у провінції Шаньдун обвалився після вибуху 10 січня.

22 шахтарі опинилися заблокованими під землею внаслідок вибуху, причини якого досі невідомі.

17 січня рятувальникам вдалося встановити контакт з 11 заблокованими шахтарями.

Один гірник помер. Доля ще 10 шахтарів залишається невідомою.

Першого піднятого шахтаря негайно доставили в лікарню, його стан описали як "надзвичайно слабкий".

Приблизно через годину після його порятунку з іншої частини шахти дістали ще кількох гірників. Китайське телебачення CCTV повідомило, що один з шахтарів був поранений.

Інші пересувалися за підтримки рятувальників, перед тим, як їх відвезли до лікарні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рятувальники через вузький тунель підтримували зв'язок із заблокованими гірниками

Аварії на шахтах не є рідкістю у Китаї, де можуть погано дотримуватися правил безпеки.

У грудні 2020 року 23 шахтарі загинули після витоку чадного газу на вугільній шахті.

У вересні 2020 року 16 працівників загинули на іншій шахті в околицях Чунціна, також через окис вуглецю.

У грудні 2019 року внаслідок вибуху на вугільній шахті в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю загинули щонайменше 14 людей.

Як заблокованим шахтарям вдалося вижити?

Заблоковані шахтарі перебували приблизно на глибині 600 метрів під землею. Вони регулярно контактували із рятувальниками після 17 січня.

Рятувальники спускали їм їжу та ліки через вузький тунель.

Кілька днів вони отримували каші та харчову рідину, а потім попросили традиційну їжу з ковбасою.