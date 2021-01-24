Сенсаційна поразка Макгрегора: Дастін Пуар'є нокаутував ірландця у другому раунді

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бій Макгрегора (ліворуч) та Пуар'є

Вболівальників турніру UFC 257 на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі чекала сенсація: американський боєць змішаних єдиноборств Дастін Пуар'є переміг технічним нокаутом ірландського бійця Конора Макгрегора.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор контролював ситуацію в першому раунді, але програв вже у другому. До цього ірландець жодного разу не програвав технічним нокаутом.

Бій в легкій ваговій категорії відбувся на турнірі UFC 257 вперше з березня минулого року за присутності глядачів.

Більшість експертів ставили на перемогу Конора, а Пуар'є вважали аутсайдером - їхня перша зустріч в 2014 році завершилася менш ніж за дві хвилини перемогою ірландця.

"Неприємно. Важко так програвати, - сказав ірландець після поєдинку. - Я думав, я сильніше, але він провів хорошу серію лоу-кіків. Я від них так і не відійшов".

"Чого тут виправдовуватися. Він провів феноменальний бій. А мені залишається переварити те, що трапилося, і - знову в бій", - додав Макгрегор.

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Влітку минулого року Макгрегор втретє за останні чотири роки оголосив про завершення кар'єри в змішаних єдиноборствах.

Якби Макгрегор виграв поєдинок з Пуар'є, він міг би теоретично розраховувати на бій-реванш з російським чемпіоном UFC у легкій вазі, дагестанцем Хабібом Нурмагомедовим.

Сам боєць з Дагестану восени минулого року оголосив про завершення кар'єри. Нурмагомедов в минулому перемагав і Пуар'є, і Макгрегора, але стверджує, що повертатися на октагон не планує.