Протести в Росії. Поліцейський вдарив жінку ногою в живіт, її рятують в реанімації

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час антипутінських протестів у Росії затримали дві тисячі демонстрантів, деяких з них лупцювали

Мешканка Санкт-Петербурга Маргарита Юдіна, яку під час протестів у Росії в суботу вдарив ногою в живіт поліцейський, перебуває в реанімації. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Вона перебуває в кардіо-хірургічній реанімації. Стан важкий. Переведення на терапію не було", - цитує РИА Новости представника реанімаційного відділення у НДІ Швидкої допомоги імені Джанелідзе.

В опублікованому напередодні відео помітно, як жінка питає співробітників ОМОНу, за що вони затримали молодика. Один з них б'є її ногою в живіт, жінка падає на асфальт.

У Юдіної діагностували струс мозку.

Вранці у неділю надійшли суперечливі повідомлення про постраждалу.

Видання "Подъем" цитувало директора НДІ Швидкої допомоги ім. Джанелідзе Вадима Мануковського, який сказав, що жінка "почуває себе чудово".

"У неї легка травма, там взагалі жодних проблем. Вона при тямі, відчуває себе чудово, я б її взагалі виписав", - сказав Мануковський.

Натомість Телеграм-канал "База" повідомив, що стан 54-річної Маргарити Юдіної вночі погіршився, її перевели до реанімації.

У МВС Росії заявили, що почали перевірку через дії поліцейського.