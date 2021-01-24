Це Чі Лоп: в Амстердамі арештували ймовірного керівника "азійської наркоімперії"

Підпис до фото, Громадянина Канади китайського походження Це Чі Лопа арештували в аеропорту Амстердама

Поліція Нідерландів за виданим в Австралії ордером заарештувала ймовірного лідера одного з найбільших наркосиндикатів у світі.

Слідчі вважають, що Це Чі Лоп - громадянин Канади, який народився в Китаї, є керівником альянсу тріад (мафіозних угруповань). Цей альянс його члени називають досить просто The Company (компанія). Він домінує на ринку нелегальних наркотиків в Азії, об'єм якого оцінюють у 70 млрд доларів.

Це Чі Лоп був одним з найбільш розшукуваних у світі втікачів. Його затримали в амстердамському аеропорту Схіпхол.

Тепер Австралія буде домагатися його екстрадиції, щоб на території цієї країни відбувся суд.

Федеральна поліція Австралії вважає, що The Company, також відома як синдикат Сам Гор, постачає до 70% усіх незаконних наркотиків, які потрапляють до країни.

56-річного Це Чі Лопа через надзвичайний масштаб діяльності неодноразово порівнювали з мексиканським наркобароном Ель Чапо чи колумбійським наркобароном Пабло Ескобаром.

Повідомляється, що австралійська поліція стежила за Це Чі Лопом понад 10 років, перш ніж його заарештували в п'ятницю, коли він збирався сісти на рейс до Канади.

У заяві поліції, в якій не було прізвища арештованого, зазначається, що ордер на арешт видали у 2019 році, а поліція Нідерландів діяла за наводкою Інтерполу.

"Він вже був у списку найбільш розшукуваних людей, і його затримали на основі отриманих нами розвідувальних даних", - заявив представник голландської поліції в п'ятницю.

Reuters опублікувало спеціальне розслідування про Це Чі Лопа у 2019 році, описавши його як "найбільш розшукувану людину Азії".

Інформаційне агентство, цитуючи оцінку ООН, стверджує, що дохід синдикату лише від продажу метамфетаміну в 2018 році міг становити 17 млрд доларів.

У спробах заарештувати пана Це в операції "Кунгур" брали участь близько 20 агентств з усіх континентів, а Австралійська федеральна поліція була ініціатором, повідомляє Reuters.

Подейкують, що Це Чі Лоп в останні роки переміщався між Макао, Гонконгом та Тайванем.

Раніше він провів дев'ять років у в'язниці після арешту за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків у США в 1990-х.

Австралійські ЗМІ описали його арешт як "найважливіше" досягнення для федеральної поліції країни за два десятиліття.