Space X відправила у космос найбільшу кількість супутників в історії

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ракета Falcon вивела на орбіту 143 супутника

Встановлено новий світовий рекорд за кількістю супутників, відправлених у космос на одній ракеті. Про це повідомляє науковий кореспондент ВВС Джонатан Амос.

143 корисних вантажі різноманітних форм та розмірів вирушили на орбіту на ракеті SpaceX Falcon, яку запустили у Флориді.

Ця кількість перевершує попередній рекорд 2017 року, коли індійська ракета підняла в повітря 104 супутники.

Це ще одне свідчення серйозних структурних змін, які відбуваються в освоєнні космосу і дозволяють брати в ньому участь набагато більшій кількості учасників.

Цей зсув є результатом революції, пов'язаної з розширенням використання мініатюрних і недорогих компонентів, багато з яких запозичили безпосередньо з побутової електроніки, наприклад, смартфонів. Тепер практично кожен тепер може створити невеликий супутник, здатний виконувати свої функції.

А з пропозицією SpaceX доставити ці супутники на орбіту лише за 1 мільйон доларів будуть відкриватися нові комерційні можливості.

Автор фото, SpaceX Підпис до фото, Супутники були встановлені на дозаторі, який послідовно викидав їх на орбіту

Сама SpaceX відправила 10 своїх супутників на Falcon. Це останнє доповнення до її телекомунікаційної мегагрупи супутників Starlink, яка буде забезпечувати широкосмугове інтернет-з'єднання по всьому світу.

У компанії Planet з Сан-Франциско було найбільше супутників - 48.

Це ще одна партія супутників моделі SuperDove, які щодня відображають поверхню Землі. Нові космічні апарати збільшують оперативний флот компанії на орбіті до більш ніж 200 супутників.

Автор фото, PLANET LABS INC Підпис до фото, Вулкан Санта-Марія у Гватемалі: супутники Dove компанії Planet щодня знімають всю Землю

Супутники SuperDove ("суперголуб") розміром з коробку для взуття. Однак багато інших корисних вантажів на ракеті Falcon були трохи більшими за кавову гуртку; а деякі були меншими за книгу в м'якій обкладинці.

Наприклад, американська компанія Swarm Technologies випускає супутники, які вона називає SpaceBee ("космічна бджола"). Їхній розмір - 10х10х2,5 см.

Вони будуть діяти як телекомунікаційні вузли для підключення пристроїв, встановлених на різноманітних об'єктах на Землі, від мігруючих тварин до транспортних контейнерів.

Автор фото, SWARM Підпис до фото, SpaceBees ("космічні бджоли") здатні підключатися до будь-яких предметів на землі

Деякі з більших предметів на ракеті Falcon були розміром з валізу. Серед них було кілька радарних супутників. Радар був одним з головних бенефіціарів революції у виробництві комплектуючих.

Традиційно радіолокаційні супутники були великими, багатотонними об'єктами, політ яких коштував сотні мільйонів доларів, а це, по суті, означало, що тільки військові або великі космічні агентства могли дозволити собі таке задоволення.

Але використання нових матеріалів і компактних "готових" деталей різко зменшило розмір (до менш ніж 100 кг) і ціну (кілька мільйонів доларів) цих космічних апаратів.

Супутники Iceye з Фінляндії, Capella і Umbra з США та iQPS з Японії - всі вони вирушили на орбіту в неділю. Ці стартапи створюють в небі "сузір'я", які швидко передають зображення Землі.

Перевага радіолокаційного супутника над використанням стандартних оптичних камер полягає в тому, що йому не заважають хмари і він може фіксувати стан поверхні Землі вдень або вночі. Ми вступаємо в епоху, коли будь-які зміни на планеті, де б вони не відбувалися, будуть помітні майже відразу.

Автор фото, IQPS Підпис до фото, Ілюстрація супутника iQPS: радіолокаційні супутники розгортають великі антени, опинившись у космосі

Загалом Falcon вивів 143 супутники на 500-кілометровий шлях від полюса до полюса. Це один з недоліків місії з великою кількістю "пасажирів": супутники потрапляють туди, куди летить ракета, і для декого це може бути не ідеальна ситуація.

Для низки супутників буде необхідною орбіта, яка буде вище або нижче в небі, або з іншим нахилом до екватора.

Це може бути досягнуто шляхом встановлення супутників на "космічних буксирах", які, відірвавшись від вершини ракети, змінюють остаточні параметри для своїх "пасажирів" протягом декількох тижнів. Сьогодні на Falcon було два таких буксири.

Але для деяких супутників спеціальна подорож на замовлення буде єдиним рішенням, яка задовольнить їх творців. Ось чому зараз ми спостерігаємо поспіх з виробництвом невеликих ракет, здатних виконувати спеціальні польоти.

Ці менші ракети не зможуть конкурувати за вартістю з великими транспортними засобами, такими як Falcon-9 від компанії Ілона Маска SpaceX, але вони мають привернути увагу тих, у кого є дуже специфічні або термінові потреби.

Ден Харт, генеральний директор компанії Virgin Orbit, що розробила невелику ракету, яку можна запускати за допомогою Boeing 747, каже що стартапи стають більш розбірливими.

"Ці маленькі супутники колись викликали захоплення і інтерес, і це був випадок пошуку найдешевшого способу потрапити в космос", - пояснив він.

"Це швидко змінюється. Тепер це компанії, які виконують критичні місії, які ризикують втратити прибуток, якщо їм доведеться чекати інших або вийти на невідповідну орбіту. І саме тому ви побачите людей, які будуть платити трохи більше, щоб дістатися туди, куди вони хочуть потрапити, якщо їм це абсолютно необхідно", - сказав він BBC News.