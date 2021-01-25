В Україні закінчився посилений карантин. Що дозволено, а що заборонено

Автор фото, УНІАН

З 25 січня в Україні перестають діяти посилені карантинні обмеження і продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, які діяли до цього.

З 8 до 25 січня в Україні діяли посилені протиепідемічні заходи. Зокрема, не працювали кафе, ресторани та барів (лише доставка або на виніс), магазини непродовольчих товарів, кінотеатри, фітнес-клубів, спортзали, театри та ТРЦ, усі навчальні заклади, крім дитсадків, були на канікулах та дистанційному навчанні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов подякував усім, хто дотримувавсь обмежень, і додав, що посилені обмеження дозволили ситуацію й розвантажити медичну систему.

"Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина", - написав міністр.

Премєр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" він заявив, що, скоріш за все, Кабмін продовжить карантин, який діє до кінця лютого, до 31 березня.

Що відкривається

Уряд також оприлюднив додаткові роз'яснення щодо обмежень після завершення посиленого карантину. Відтепер в Україні знову можуть працювати непродовольчі магазини та ринки, торгові центри. Заборону на їх роботу, як і на продаж окремих видів товарів у супермаркетах, скасували.

Відновлюють роботу кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування. Столики мають бути на відстані не менше, аніж 2 м один від одного, не більше чотирьох осіб за столиком. Розрахункові операції мають припинятися о 22:00.

Автор фото, УНІАН

Кінотеатри і театри, заклади культури можуть працювати із заповненістю не більше ніж на 50% місць. У музеях та галереях має перебувати не більше однієї людини на 10 кв. метрів площі.

Спортзали та фітнес-зали мають працювати з обмеженою кількістю відвідувачів в залі - одна людина на 20 м кв. Відвідувачі мають заходити і пересуватися по закладу в масках.

Можуть проводитися релігійні заходи, але в приміщенні має бути на більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі - необхідно дотримуватися дистанції 1,5 метра між присутніми.

Що заборонено

Зберігається заборона на проведення масових заходів за участю понад 20 людей.

Також забороняється робота дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, робота після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе.

Автор фото, Кабмін

Крім того, залишається чинною заборона на проведення планових операції та госпіталізацій. Можливі лише винятки як паліативна допомога, допомога при пологах та вагітності, піклування про новонароджених, лікування онкохворих та інша невідкладна медична допомога.

Під забороною перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченого технічною характеристикою транспортного засобу.

Заборонено відвідувати установи соцзахисту, де перебувають літні люди, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями тощо.

Також зберігається заборона перебувати без маски в громадському транспорті та громадських місцях, а на вулиці - без документів, що засвідчують особу.

Карантинні обмеження діють до 28 лютого.