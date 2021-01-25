10 проти одного. Українського підлітка жорстоко побили в Парижі, Франція обурена

Автор фото, twitter.com/OmelchenkoVadym Підпис до фото, Фото Юрія з закликом допомогти знайти свідків злочину поширив у Twitter посол України у Франції Вадим Омельченко

15-річний український підліток Юрій, який навчається в одній зі шкіл Парижу, опинився в реанімації після жорстокого нападу з використанням арматури. Про це повідомили президент Зеленський та посольство України у Франції.

Напад стався 15 січня приблизно о 17:00 у центрі французької столиці, у районі Богренель, що за 1,5 км від Ейфелевої вежі. Наприкінці минулого тижня ця історія стала однією з ключових у французьких ЗМІ.

"Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали. Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає", - повідомив Зеленський.

Юрій, якому на момент нападу було 14 років, як і його друзі намагався втекти від нападників, але впав. Приблизно 10 нападників лупцювали його, застосували арматуру.

На відео з камер спостереження, яке поширюють в соцмережах, помітно, що в побитті хлопця беруть участь всі нападники.

"Десять фігур в капюшонах і масках, які згрупувалися навколо юнака, що згорнувся калачиком на землі, б'ють його кулаками, ногами. Один з них використовує якийсь предмет, молоток чи великий гайковий ключ, і завдає чотири удари по тілу і по голові. Потім банда втекла. Хлопець лежить на землі, він перестав рухатися", - описує побачені кадри видання Le Monde.

Мати підлітка Наталія Крученик повідомила телеканалу BFMTV, в якому стані хлопця забрали медики: "Вони пробили йому череп, зламали руку, пальці, ребра".

Після того, як хлопця доставили до лікарні, його ввели у штучну кому.

"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування - необхідні стимули", - пообіцяв Зеленський.

У Франції напад у центрі столиці викликав обурення і заклики відправити за ґрати нападників.

"Напад неймовірної дикості. Слідство має пролити світло на факти та притягнути до відповідальності винних у цьому мерзенному вчинку", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

"Надзвичайно обурена неймовірною агресією проти молодого Юрія. Винних треба знайти і віддати під суд. Вся моя підтримка йому та його родині", - написала у Twitter мерка Парижа Анн Ідальго.

"Мерзенний напад на школяра банди покидьків. Треба відновити порядок: жорсткі вироки нападникам, зупинка соціальних виплат для родин. Всім серцем сподіваюсь, що цей хлопець вийде з коми без ускладнень",- написав у Facebook французький політик-голліст Ніколя Дюпон-Еньян.

"Нам потрібно звикати до цього дикунства? Нам потрібно звикати до цих варварських розправ? Сьогодні Юрій, завтра хто? Уряд більше не може закривати очі на це щоденне ультранасильство і реагувати на нього лише культурою виправдання!" - заявила у Twitter лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен.

Французькі знаменитості бажають Юрію якнайшвидшого одужання.

"Нестерпні кадри. Сил тобі, Юрію, одужуй", - написав у Twitter форвард збірної Франції Антуан Грізманн.

Побажав якнайшвидшого одужання Юрій і знаменитий французький кіноактор Омар Сі.

Національна полеміка

"Жорстокий напад банди в Парижі на 15-річного Юрія викликав національну полеміку", - пише Le Monde.

За даними видання, Юрій - студент колежу Гійома Аполлінера в Парижі. Він грає у баскетбол у спортивному клубі Athletic у передмісті столиці Булонь-Бійанкур і його описують як "старанного учня". Вже після нападу хлопцю виповнилося 15 років.

Видання описує, як мати постраждалого Наталія протягом тижня розклеювала плакати у районі нападу із закликом до можливих свідків злочину повідомити подробиці нападу. 22 січня анонімний акаунт в Twitter розмістив відеозапис нападу і за два дні кількість його переглядів перевищила 4 млн. Низка політиків та французьких знаменитостей висловила обурення.

У французьких ЗМІ цей випадок викликав обговорення зростання криміналізації серед молоді у Франції. Праві видання, такі як Les Valeurs Actuelles, пишуть про провал політики мультикультуралізму.

Французький телеканал BFM TV повідомляє, що наразі в центрі розслідування перебуває ворожнеча двох банд. За даними телеканалу, на друзів Юрія напала банда, яка приїхала з містечка Ванв, яке розташоване приблизно у 6 км від центру Парижа. Дехто зі свідків чув, як нападники вигукували "Це ми, Ванв".

За однією з версій, раніше члена банди з Ванва могли побити в районі Богренель, і його друзі приїхали помститися місцевому угрупованню. Водночас телеканал наголошує, що немає жодної інформації про приналежність Юрія до місцевого угруповання в районі Богренель. Його описують як підлітка який не мав проблем із законом. Слідчі наразі не можуть сказати, чи є він випадковою жертвою ворожнечі двох угруповань.

Двоюрідна сестра Юрія заявила телеканалу, що хлопця "хотіли вбити". Жодного затриманого у справі досі немає.

Що з хлопцем?

Вранці у понеділок Наталія Крученик повідомила в Instagram: "Юрію сьогодні краще. Ми вам вдячні за вашу підтримку та молитви".

Мати розповіла BFM TV, що хлопець на вихідних прокидався і розплющив очі.

"Сьогодні він прокидається, він намагається говорити", - сказала мати.