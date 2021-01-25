Просто космос. У США влаштували рок-концерт у бульбашках

Автор фото, FLAMING LIPS

Рок-гурт The Flaming Lips влаштував два унікальних концерти в Оклахомі, під час яких і виконавці, і глядачі були в індивідуальних надувних кулях.

Кожне шоу вміщувало по 100 бульбашок, всередині яких могли розміститися до трьох людей.

Концепція виникла у фронтмена гурту Вейна Койна. Свою ідею він пояснив тим, що на концерті люди будуть "в більшій безпеці, ніж під час походу в магазин".

Усередині кожної бульбашки розмістили додатковий динамік, щоб покращити звук, пляшку води, вентилятор на батареї, рушник та знак "Мені треба до туалету/тут занадто жарко".

Якщо ставало занадто жарко, бульбашку наповнювали прохолодним повітрям, а глядачів, яким потрібно було до туалету, супроводжували працівники закладу, як тільки вони надягали маску і виходили зі свого кокона.

Організатори переконують, що кожна бульбашка містила достатньо кисню, щоб троє людей могли дихати понад годину. Хоча доводилося витирати конденсат рушником.

У кінці шоу бульбашки підкочують до дверей, глядачі мають вдягнути маски і тоді їх випускають.

"Безпека, безпека і ще раз безпека, — пояснив Койн фанатам. - Але і веселощі також!".