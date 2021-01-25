"Нудно, дівчатка": Путін вперше прокоментував фільм Навального про палац

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM

Президент Росії Володимир Путін назвавмонтажем і компіляцією фільм Олексія Навального, в якому опозиціонер стверджує, що Путіну належить величезний палац під Геленджиком.

Путін заявив, що жоден з об'єктів, які фігурують у розслідуванні Олексія Навального, не належить і не належав йому або його сім'ї.

"Нічого з того, що там вказали як мою власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало", - сказав президент Росії, спілкуючись з аудиторією в режимі відеоконференції.

"Ну ось розмістили мою фотографію плавання стилем батерфляй. Я так кривенько, але іноді люблю так поплавати. В якомусь басейні, де я ніколи не був. І не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? У Єнісеї в 2016 році. Ну, в таких випадках це просто компіляція, це монтаж".

"Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, потрібно сказати: нудно, дівчатка. Ну хоч чогось там попридумували б ще ", - перефразував президент фразу з "12 стільців".

Путін пояснив, що не дивився фільм повністю.

"Я не дивився цього фільму через відсутність вільного часу для перегляду такої інформації, але гортав відеопідбірку, яку мені помічники принесли", - сказав він.

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков називав фільм про "палац Путіна" "нісенітницею і компіляцією".

Команда Навального оприлюднила фільм невдовзі після арешту політика, який повернувся в країну після лікування у Німеччині.

Відповідно до фільму, Путін володіє розкішним палацом на понад 17 тис. квадратних метрів з вертолітним майданчиком, виноградниками та навіть власним театром і підземним хокейним майданчиком.

Станом на 25 січня фільм зібрав вже понад 86 млн переглядів на YouTube.

У суботу, 23 січня, в десятках міст Росії пройшли багатотисячні акції прихильників Навального. Протести розігнали й затримали понад 3 тисячі людей.