Нове військове зіткнення на кордоні Індії та Китаю. Що відбулося

Автор фото, Getty Images

Новий конфлікт між китайськими та індійськими військами відбувся на спірній прикордонній території. Є поранені з обох боків, повідомляють індійські ЗМІ.

Конфлікт стався на півночі Сіккіма минулої середи. Армія Індії заявила, що стався "незначний" інцидент, який був "вирішений".

Напруга вздовж найдовшого спірного кордону у світі не послаблюється віддавна. Обидві сторони претендують на значні площі території.

Щонайменше 20 індійських солдатів загинули в сутичці в районі Ладакх у червні минулого року.

Що сталося цього разу?

Останній інцидент трапився в Наку Ла на півночі Сіккіма, повідомляють ЗМІ.

Сіккім — це індійський штат, затиснутий між Бутаном і Непалом, приблизно у 2500 км на схід від району Ладакх.

Китайський патруль намагався потрапити на територію Індії, але його змусили повернутися, заявили чиновники. За деякими повідомленнями, щодо військових застосували палиці та каміння, але пострілів не було.

Відповідно до заяви індійської армії, "в районі Наку Ла в Північному Сіккімі 20 січня 2021 року відбулася незначна сутичка, яку вирішили місцеві командири згідно з встановленими протоколами".

Одне джерело повідомило Times of India, що обидві сторони привели підкріплення після "бійки", але стрілянини не було і ситуація не вийшла з-під контролю.

Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзян не повідомив подробиць інциденту, але заявив, що китайські війська "віддані підтриманню миру" і закликав Індію "утриматися від дій, які можуть посилити або ускладнити ситуацію вздовж кордону".

Головний редактор китайського "Global Times" написав у Twitter, що "про це зіткнення нічого не згадують в журналі патрулювання китайської сторони".

Чому кордон викликає суперечки?

Значна частина кордону, протяжність якого на 3440 км, погано визначена. Через річки, озера та сніги в цьому районі лінія розмежування може зміщуватись, через що солдати стикаються обличчям до обличчя, що часом призводить до конфронтації.

У травні минулого року відбулося незначне зіткнення в районі Наку Ла, який розташований на висоті понад 5000 метрів. Через місяць розгорівся смертельний конфлікт в долині Гальван в Ладакху. Загинули і індуси, і китайці, хоча Пекін офіційно своїх втрат не підтверджував.

Після жорстокого рукопашного бою без пострілів, обидві сторони провели переговори про деескалацію. Але поки що про жодні домовленості не повідомляли.

Автор фото, AFP

Сусідам, що мають арсенали ядерної зброї, є що втрачати. Зокрема, Китай є одним з найбільших торгових партнерів Індії.

Прикордонні зіткнення погіршили відносини. Обидві країни активізували будівництво інфраструктури вздовж деяких прикордонних районів.

Уряд Індії також заборонив понад 200 китайських додатків, посилаючись на проблеми з кібербезпекою.

У 1962 році між країнами спалахнула війна. Тоді Індія зазнала нищівної поразки.

У 1996 році сторони підписали угоду про заборону використання зброї та вибухових речовин на лінії фактичного контролю вздовж спірного кордону.

У чому стратегічне значення Сіккіма?

Крихітний східний Гімалайський регіон протягом кількох десятиліть був гарячою точкою між Індією та Китаєм. Тут розгорталися бої у 1962 році. П'ять років потому, внаслідок боїв уздовж кордону загинуло кілька сотень солдатів по обидва боки.

Сіккім остаточно приєднався до території Індії як 22-й штат лише в 1975 році після референдуму. Він розташований біля високогірного плато, відомого як Доклам в Індії та Донланг в Китаї.

Індія побоюється, що через більший доступ китайських доріг до плато може виникнути загроза для вузького коридору всього 20 км завширшки, який з'єднує сім північно-східних штатів з рештою країни.

Кордон у Сіккімі також має вирішальне значення з іншої причини. Індійські військові експерти стверджують, що це єдиний район, через який Індія може здійснити наступальну операцію щодо Китаю і де індійські війська матимуть перевагу. Вони матимуть вищі позиції, а позиції Китаю там стиснуті між Індією та Бутаном.