Байден скасує заборону Трампа на вступ до армії трансгендерів

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Новий президент США Джо Байден, як очікується, скасує заборону свого попередника Дональда Трампа на вступ до армії трансгендерних американців, повідомляють ЗМІ.

Відповідну заборону Трамп ініціював під час першого року на посаді президента.

Очікується, що про скасування цього рішення Байден оголосить в понеділок під час церемонії з новим міністром оборони Ллойдом Остіном.

Станом на 2019 рік, відповідно до даних Міністерства оборони, які проаналізувала неурядова група Palm Center, в США було 8980 трансгендерних військовослужбовців.

Остін, генерал у відставці, сказав про необхідність скасувати заборону під час слухань у Сенаті щодо його затвердження на посаді.

"Якщо ви підготовлені та кваліфіковані для служби, якщо ви можете відповідати стандартам, вам слід дозволити служити", - сказав він.

У 2017 році Трамп оголосив у Twitter, що країна більше не буде "приймати або дозволяти" трансгендерним американцям служити в армії, пояснивши це рішення "величезними медичними витратами та дезорганізацією".

Заборона набрала чинності в квітні 2019 року. Трансгендерам, які вже проходили службу, дозволили залишитись в армії, але новобранців більше не набирали.

Президент Байден у свій перший тиждень на посаді вже скасував низку неоднозначних рішень попередника.

Зокрема, доручив припинити будівництво стіни на кордоні з Мексикою, скасував заборону на подорожі з кількох переважно мусульманських країн та ініціював ініціативи щодо посилення расової справедливості.