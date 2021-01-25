Кіра Найтлі не зніматиметься в еротичних сценах у режисерів-чоловіків

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кіра Найтлі розповіла про своє ставлення до оголених зйомок

Кіра Найтлі заявила, що не буде зніматися у відвертих сценах у фільмах, де режисер - чоловік.

У розмові на Chanel Connects актриса сказала: "У мене немає повної відмови [від зйомок оголених сцен], але вона є з чоловіками".

"Частково це через гордість, але також - через чоловічий погляд", - пояснила 35-річна акторка.

Тема ставлення до акторів під час зйомок секс-сцен привернула багато уваги протягом останніх років, особливо після руху MeToo.

Зараз багато студій наймають координаторів інтимних сцен, які мають стежити за тим, щоб актори під час таких зйомок почувалися комфортно.

Раніше Найтлі заявляла, що додала до своїх кіноконтрактів пункт про "відсутність наготи" - після того, як у 2015 році вона стала матір'ю.

"Чоловічий погляд"

Під час інтерв'ю Найтлі також сказала, що, якщо фільм буде зосереджений на життєвому досвіді жінки, то вона хотіла б співпрацювати з жінкою-режисером.

"Якби я розповідала історію про материнство і [прийняття] тіла, мені здається, вибачте, що це має бути з жінкою-режисером", - сказала вона.

Вона додала, що тему материнства та змін, які відбуваються з тілом під час вагітності, їй хотілося б досліджувати разом із жінкою, яка може це зрозуміти.

"Але мені дуже некомфортно намагатися зобразити чоловічий погляд", - зазначила акторка.

Водночас вона сказала, що розуміє важливість оголених сцен у певних фільмах.

"Я не хочу, щоб це були ті жахливі сексуальні сцени, коли ти вся в олії і всі стогнуть. Мені нецікаво таке робити", - заявила Найтлі.

При цьому, на її думку, є фільми, де відверті сцени є цілком доречними - але сама зніматися у них вона не прагне.

"Тому що я занадто горда, моє тіло вже народило двох дітей, і я просто не хотіла б стояти оголеною перед групою чоловіків", - пояснила вона.

Кіра Найтлі відома ролями у фільмах "Грай, як Бекхем", "Спокута" та "Пірати Карибського моря". Минулого року вона знялася у трагікомедії "Міс Погана поведінка" про жіночий визвольний рух у Лондоні 1970-х.

Раніше акторка заявляла, що заборонила своїй дочці дивитися мультфільми Діснея, у яких, на її думку, жінки зображені невідповідним чином.