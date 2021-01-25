"Війни делегацій": як Україна оскаржила повноваження Росії в ПАРЄ і що це значить

Автор фото, ПАРЄ Підпис до фото, Чи позбавлять росіян знову голосу в ПАРЄ?

Українська делегація ініціювала оскарження повноважень Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи - тепер росіян можуть повністю чи частково усунути від участі у ПАРЄ, або ж залишити всі їхні повноваження у силі.

Причиною ініціативи щодо російської делегації стала відсутність прогресу щодо дій Москви в Криму та на Донбасі. Це відбулось на новій хвилі міжнародної уваги до Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального та розгону мітингу опозиції.

Раніше російську делегацію повернули до ПАРЄ задля налагодження діалогу та прогресу, якого, на думку України, не відбулось.

Початок оскарження

Про початок такої процедури "з поважних підстав" порушення базових принципів Ради Європи повідомляє офіційний сайт ПАРЄ у перший день своєї зимової сесії.

Для початку оскаржень російських повноважень необхідно було щонайменше 30 голосів з п'яти різних країн, утім Україна зібрала трохи більше.

"Це рішення набрало необхідні 38 голосів з п'яти національних делегацій", - відзначає голова української делегації Марія Мезенцева зі "Слуги народу".

Що далі

"Тепер питання піде в Моніторинговий комітет, там буде підготовлена доповідь процедурному комітету для підготовки позиції. Після цього підготовлені доповідь і позиція будуть винесені на розгляд Асамблеї для остаточного рішення", - пояснює інший член української делегації в ПАРЄ, депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Дебати з цього питання очікуються у четвер, 28 січня, після чого буде загальне голосування.

Рішень може бути три:

повністю підтвердити повноваження російської делегації;

повністю їх відхилити;

позбавити чи призупинити частину прав російської делегації у ПАРЄ (наприклад, на виступи чи голосування).

Російські представники з початком процедури можуть тимчасово засідати у Парламентській асамблеї Ради Європи на загальних правах, але не можуть голосувати за свої повноваження.

Що кажуть у Росії

Заступник голови російської делегації Пьотр Толстой заявив, що радіти опонентам Росії в ПАРЄ ще зарано.

"Рішення про підтвердження чи непідтвердження повноважень може ухвалити лише асамблея загальним голосуванням. Тож радість з приводу того, що повноваження російської делегації не були підтверджені, м'яко кажучи, передчасна", - цитує його російська "Парламентська газета".

Автор фото, Марія Мезенцева Підпис до фото, "Росію "повертали" до ПАРЄ задля діалогу, як ми усі пам'ятаємо. Але його взагалі не простежується", - нарікає голова української делегації Марія Мезенцева

А інший член російської делегації Леонід Слуцький попередив - якщо повноваження Росії не підтвердять повною мірою, то вона залишить ПАРЄ.

"Якщо повноваження Росії в ПАРЄ не підтверджуються у повному обсязі, делегація покине Страсбург і не братиме участі в сесіях ПАРЄ. Ми не приймаємо ніяких протиправних обмежень і санкцій. Це суперечить самій природі парламентаризму. Сподіваюся, у Асамблеї вистачить здорового глузду не доводити до нової кризи відносини з Росією", - цитує Леоніда Слуцького російська агенція "РИА Новости".

Росію частково позбавляли повноважень у ПАРЄ в 2014 році через окупацію Криму - їй не дозволили голосувати, через що делегація вирішила взагалі відмовитися від участі у засіданнях й сплачувати членські внески.

Це тривало майже шість років, поки за ініціативи проросійських представників у ПАРЄ це рішення переглянули й відновили права Росії у повному обсязі.

Керівництво асамблеї пояснювали це рішенням бажанням відновити комунікацію з РФ.

"Росію "повертали" до ПАРЄ задля діалогу, як ми усі пам'ятаємо. Але його взагалі не простежується. Натомість вона заявляє через своїх представників, що вони "чхати хотіли" на думку цієї міжнародної поважної інституції, по суті, першої загальноєвропейської парламентської асамблеї в післявоєнний час", - пояснює логіку української делегації Марія Мезенцева.

"Тому для нас головне - постійно підтримувати на порядку денному тему Криму та російської агресії. Ми залишаємося на форпості українських інтересів. Для нас Росія - це країна-агресор, країна, з якою ми воюємо сьомий рік. Відновлення контактів з РФ, а також спроби налагодження співпраці, як вони про це заявляють, можливі лише після повернення усіх окупованих територій Україні, проведення демілітаризації та виплат справедливих компенсацій", - додала вона.

Минулого року повернення делегації Росії фактично підтвердила більшість депутатів, тож наразі важко говорити, чи може українська ініціатива стати успішною.