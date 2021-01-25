У Рівному породілля померла після пологів вдома з "духовною акушеркою"

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34-річна мешканка міста Рівне померла у місцевій лікарні ввечері 23 січня. Її доставили туди після домашніх пологів.

Протягом вагітності жінка не зверталася до лікарів та не перебувала на медичному обліку, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"У домашніх умовах вона народила сина. Його життю нічого не загрожує. Однак врятувати його матір не вдалося", - повідомляє поліція.

Розслідування розпочали за статтею про умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок". У коментарі ТСН у поліції пояснили, що слід провести додаткові експертизи і опитати свідків, щоб остаточно кваліфікувати можливий злочин.

Кілька місцевих ЗМІ повідомили, що під час домашніх пологів породіллі допомагала "духовна акушерка", також був присутній її чоловік.

Причина смерті пацієнтки - гостра масивна акушерська крововтрата, розповіла виданню ЧаРівне Світлана Муравська — головна лікарка Пологового будинку Рівненської міської ради, куди зрештою і госпіталізували жінку.

"Попри усі реанімаційні заходи врятувати жінку не вдалося. О 18:20 породіллю у стані агонії довезли у наш заклад. 50 хвилин наші медики надавали їй допомогу. О 19:10 констатували смерть", - розповіла Муравська.

Після пологів жінка кілька годин втрачала кров, доки їй викликали швидку, повідомляє Рівне Юніан.

"Разом з рівнянкою на домашніх пологах була так звана "духовна акушерка".

"Духовна акушерка - це людина без медичної освіти, яка вважає, що вміє та знає, як приймати пологи, як вони повинні проходити", - цитує "Суспільне" лікарку.

За інформацією видання, у породіллі це вже друга дитина, першу вона народжувала в лікарні.

Хлопчик народився вагою понад 4,5 кг і почувається зараз добре.