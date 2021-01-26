Нідерланди охопили масові заворушення проти комендантської години

Автор фото, AFP Підпис до фото, Зіткнення поліції та демонстрантів відбуваються регулярно у найбільших містах країни

Поліція з охорони громадського порядку в Нідерландах третю ніч поспіль вступає у зіткнення з демонстрантами, які порушують запроваджену через пандемію комендантську годину.

За даними місцевих ЗМІ, заарештовано сотні людей. У Роттердамі поліція робила попереджувальні постріли і застосувала сльозогінний газ.

Заворушення почалися на вихідних, коли протестувальники виступили проти нещодавно запроваджених обмежень.

Прем'єр-міністр Марк Рютте засудив такі дії демонстрантів, які він назвав "злочинним насильством".

За даними Університету Джона Хопкінса в США, який відстежує пандемію, в країні зафіксували майже мільйон підтверджених випадків захворювання Covid з початку пандемії, 13 500 людей померли.

У понеділок в декількох містах країни було ще більше сцен насильства, ніж на вихідних. Відбувалися сутички силовиків з демонстрантами в Амстердамі, а також в Роттердамі, Амерсфоорті та Гелені.

У Гаазі поліція на велосипедах намагалася відтіснити невеликі групи чоловіків, які кидали каміння та феєрверки, повідомляє кореспондентка ВВС Анна Холліган з міста.

В Амстердамі поліція здійснила низку арештів після повідомлень про погроми майна.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У неділю поліція використала водні гармати та сльозогінний газ

У Роттердамі поліція застосувала водомети під час зіткнень, повідомляє національна телекомпанія NOS.

Мер міста підписав указ про надзвичайний стан, який дає поліції ширші повноваження щодо арешту.

Футбольні фанати клубу Віллем II вийшли на вулиці Тілбурга, щоб "захистити своє місто" від бунтівників, повідомляє місцевий новинний сайт Brabants Dagblad.

Насильство у неділю поліція назвала найгіршими заворушеннями за 40 років.

Поліція заарештувала приблизно 250 людей по всій країні.

За повідомленням місцевої влади, в суботу ввечері невідомі у містечку Урк на півночі країни підпалили центр тестування Covid-19.

У суботу поліція заарештувала 39-річного чоловіка у місті Алмере за розміщення повідомлень з погрозами на адресу журналістів в Інтернеті, повідомляє національне інформаційне агентство ANP.

Мери кількох міст пообіцяли вжити надзвичайних заходів, щоб запобігти новим заворушенням.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Ейндховені демонстранти підпалили велосипеди

"Це неприпустимо. Усі нормальні люди будуть сприймати це (заворушення. - Ред.) з жахом", - прокоментував ситуацію прем'єр-міністр Марк Рютте журналістам.

"Те, що мотивувало цих людей, не має нічого спільного з протестами, це кримінальне насильство, і ми будемо розглядати це саме так", - додав він.

Уряд Нідерландів запровадив найсуворіші заходи з початку пандемії, зокрема, нічну комендантську годину, яка триває з 21:00 до 04:30. Таке відбувається в Нідерландах вперше після Другої світової війни.

Кожному, кого спіймають на порушенні, загрожує штраф у 95 євро.

Бари та ресторани країни зачинили ще у жовтні, тоді як школи та магазини, де не продають товарів першої необхідності, не працюють з минулого місяця.