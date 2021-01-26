Путін заборонить порівнювати СРСР та нацистську Німеччину. За це ображався на Зеленського
Президент Росії Володимир Путін запропонував Держдумі підготувати до весняної сесії законопроєкт, який забороняє публічно ототожнювати ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Про це йдеться у переліку доручень, опублікованому на сайті Кремля за підсумками засідання президентської ради з культури і мистецтва.
Засідання ради відбулося 27 жовтня 2020 року. На ньому очільниця думського комітету з культури Олена Ямпільська заявила, що в Росії публікують і є популярними серед молоді книги, в яких порівнюють дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини, і запропонувала це заборонити.
"Мені здається, у нас є моральне право посилювати закон, коли йдеться про паплюження нашої історичної пам'яті", - заявила Ямпільська.
Путін з позицією Ямпільської погодився. "Потрібно акуратно, звичайно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам Бог велів, напевно, застосувати відповідні механізми для захисту зовсім нещодавнього минулого", - сказав тоді він.
Путін і війна
Путін неодноразово заявляв про спроби "переписати історію" і спотворити правду про Велику Вітчизняну війну.
У вересні він провів відкритий урок для школярів, на якому заявив, що людей, які "погоджуються з ініціаторами переписування історії" можна називати "сучасними колабораціоністами".
У червні минулого року Путін опублікував в журналі National Interest статтю про Другу світову війну. Відповідальність за початок війни він поклав на провідні світові держави.
У цій статті Путін, зокрема, нагадував про резолюцію Європарламенту, яка, за його словами, "прямо звинувачує СРСР разом з нацистською Німеччиною в розв'язанні Другої світової війни", і сперечався з думкою про те, що до початку Другої світової війни призвів дводенний візит в Москву міністра закордонних справ нацистів Ріббентропа.
23 серпня 1939 року Радянський Союз підписав Договір про ненапад з Німеччиною, також відомий як пакт Молотова-Ріббентропа.
"Фактично зробив це останнім з країн Європи, причому на тлі реальної небезпеки зіткнутися з війною на два фронти - з Німеччиною на заході і з Японією на сході, - писав Путін. - Разом з тим інші держави вважають за краще не згадувати про угоди, де стоять підписи нацистів і західних політиків".
Крім того, в своїй статті Путін цитував посла Польщі в Німеччині Юзефа Липського, який, за його словами, нібито сказав у розмові з Гітлером 20 вересня 1938 року: "За вирішення єврейського питання ми [поляки] поставимо йому ... прекрасний пам'ятник у Варшаві "(це фраза була опублікована в радянських джерелах).
У грудні 2019 року Путін на колегії міністерства оборони називав Липського антисемітом і також говорив про пам'ятник.
"Сволота, свиня антисемітська, по-іншому сказати не можна. Він повністю солідаризувався з Гітлером в його антисемітських настроях і, ба більше, за знущання над єврейським народом обіцяв йому поставити пам'ятник у Варшаві", - говорив Путін.
Очільниця Союзу єврейських громад в Польщі Клара Колодзейська-Полтин і головний рабин Польщі Михайло Шудріх назвали "безвідповідальними" звинувачення в антисемітизмі на адресу Липського, оскільки ці звинувачення будувалися на "єдиному реченні, вирваному з контексту".
"Так, пакт Молотова - Ріббентропа ....він був підписаний, і там був секретний так званий договір про розподіл сфер впливу. А чим займалися європейські країни до цього? Тим самим, - казав Путін в грудні 2019 року. - Починаючи з 1938 року, коли Гітлер висунув свої претензії на частину Чехословаччини, Велика Британія, Франція здали свого союзника, хоча у них був договір з Францією про взаємодопомогу, і надали Гітлеру можливість захопити частину Чехословаччини. Але що зробили інші держави, та ж сама Польща? Вони фактично вступили у змову з Гітлером".
Критика "махрової русофобії" Зеленського
Раніше об'єктом критики російської влади стала промова президента України Зеленського про причини війни.
27 січня 2020 року Зеленський відвідав Польщу, де вшановували жертв Голокосту з нагоди 75-річчя звільнення концтабору Аушвіц.
Виступаючи разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, Зеленський виголосив промову, яку із захопленням зустріли в Україні. Навіть відверті критики президента з табору експрезидента Петра Порошенка, як от колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.
Зеленський згадав про роль українців-червоноармійців у визволенні концтабору та українців, які рятували євреїв під час Голокосту.
І в кінці поставив жирну крапку:
"Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - заявив пан Зеленський.
Він не згадав про пакт Молотова-Ріббентропа, проте всі зрозуміли, що саме його мав на увазі.
І саме цей пакт та секретний протокол про поділ Польщі та сфер впливу у Східній Європі, укладений в серпні 1939 року між СРСР та Німеччиною, як визнають у Європі, став спусковим механізмом початку Другої світової війни.
В Україні з 2015 року діє закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, і заява Зеленського відповідала цьому закону.
Оточення Путіна негативно відреагувало на слова президента України.
"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму", - заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який є керівником Російського історичного товариства.
Йому найбільше не сподобалось, що Зеленський згадав про роль українців у визволенні Аушвіцу і про військову частину, названу на честь Львова.
"Зовсім забуває про те, за яким принципом називались частини Червоної армії - за принципом географічного місця, де та чи інша частина сформувалась, або, починаючи з 1943 року, за географічним напрямком головних ударів", - додав Наришкін.
Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського про причетність СРСР до розв'язання Другої світової війни "помилковою" та "образливою".
"Ми категорично не згодні з цією заявою. В ній президент України солідаризувався з дуже помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди та родичі віддали життя за звільнення Європи і Польщі від фашизму", - заявив пан Пєсков.
За цими двома заявами пішов справжній вал засудження Зеленського з боку російських політиків.
Колишня українська прокурор в Криму Наталя Поклонська, яка перейшла на бік Росії і зараз є членом Державної Думи, назвала заяву Зеленського "уроком махрової русофобії".