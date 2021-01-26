Коронакриза призвела до найбільшого безробіття з часів "Великої депресії" - ООН

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Минулого року пандемія завдала "безпрецедентного" удару по світовій економіці, знищивши еквівалент 225 мільйонів робочих місць із зайнятістю на повний день, повідомляє ООН.

Криза спричинила скорочення робочого часу на 8,8%. Це у чотири рази більше, ніж після фінансової кризи 2008 року.

В ООН наголошують, що даних лише про кількість втрачених робочих місць недостатньо, щоб оцінити масштаби заподіяної шкоди. Невизначеним є і майбутнє, попри надію, що вакцинація стимулюватиме економічний підйом.

Загальний робочий час в 2021 році, ймовірно, залишиться більш ніж на 3% нижчим, ніж у 2019 році - це приблизно еквівалент 90 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю, йдеться у доповіді Міжнародної організації праці (МОП).

Водночас організація попереджає, що економічний спад може бути гіршим, якщо розподіл вакцин буде повільним, а уряди не забезпечать очікувані економічні стимули.

"Ознаки одужання, які ми бачимо, обнадійливі, але вони неміцні та вкрай невизначені, і ми маємо пам'ятати, що жодна країна чи група не може одужати самостійно", - сказав генеральний директор МОП Гай Райдер.

"Найгірша криза з 1930-х"

Наразі 3% робітників у світі живуть у місцевостях з повним припиненням економічної діяльності у порівнянні з 40% у квітні минулого року, заявила МОП.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Безробітні стоять у черзі біля центру зайнятості в штаті Кентуккі в США, аби отримати державну допомогу

Втім, економічні втрати у 2020 році будуть ще гіршими, ніж передбачала МОП минулої весни. Тоді вона підрахувала, що четверо з п'ятьох людей постраждали від повного або часткового закриття підприємств, і передбачала скорочення загального робочого часу на 6,3%.

"Це була найсерйозніша криза на ринку праці з часів Великої депресії 1930-х", - сказав пан Райдер журналістам на онлайн-брифінгу.

Зайнятість також впала на 114 мільйонів у порівнянні з 2019 роком, оскільки близько 33 мільйонів людей втратили роботу, тоді як решта стали "неактивними" - або залишали робоче місце, або шукали іншу роботу.

Загалом, участь у робочій силі впала на 2,2% минулого року у порівнянні із зменшенням лише на 0,2% між 2008 і 2009 роками, заявила МОП.

Без врахування схем державної підтримки зменшення доходів становить в усьому світі 3,7 трлн доларів США, і цю цифру пан Райдер назвав "надзвичайною".

Особливо постраждали такі регіони, як Латинська Америка, країни Карибського басейну, Південна Європа та Південна Азія.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Черга у центр зайнятості в Мадриді у 2012 році. Коронакриза вдарила по країнах Південної Європи ще гірше, ніж криза 2008-2009 років

Непропорційну шкоду було завдано зайнятості жінок та молоді.

Міжнародна організація праці заявила, що економічне відновлення у другій половині 2020 року, здається, було сильнішим, ніж очікувалося.

Але воно, ймовірно, залишатиметься нерівномірним, "загрожуючи посиленням нерівності всередині країн та між країнами".