Десятки тисяч фермерів на тракторах штурмують столицю Індії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фермери дісталися Червоного форту у Делі, де зазвичай відбуваються заходи з нагоди офіційних свят

Десятки тисяч фермерів, які протестують проти аграрних реформ індійського прем'єра Нарендри Моді, прорвалися через поліцейські барикади, аби проникнути в історичний комплекс Червоного форту в Делі. Вони прямують до парламенту країни.

Люди йдуть пішки і на тракторах. Це частина масового мітингу, присвяченого Дню Республіки.

Багато демонстрантів відхилилися від узгоджених маршрутів, почалися сутички з поліцією. Вони не припинили марш навіть попри військовий парад в столиці з нагоди свята.

Уряд заявляє, що реформи приведуть до лібералізації сільськогосподарського сектора, але фермери кажуть, що вони втратять дохід.

Десятки тисяч фермерів з листопада страйкують на околицях Делі, вимагаючи скасування нових законів.

Вони відхилили пропозицію уряду тимчасово зупинити дію законів минулого тижня.

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Автор фото, PTI Підпис до фото, Фермери руйнують поліцейські барикади

Поліція погодилася дозволити акцію у вівторок за умови, що вона не перериватиме щорічний парад до Дня Республіки, який проходить у центрі Делі. Для фермерів визначили маршрути маршу на околицях міста.

Але натомість фермери почали прориватися до символічної фортеці XVI століття.

Вони прорвали поліцейські кордони і вилізли на стіни та куполи форту, підняли свої прапори поруч із національним прапором.

Хоча частина фермерів дотримувалась узгоджених маршрутів, інші прорвали поліцейські барикади.

Частина демонстрантів прямує до району, де розташований парламент Індії.

Автор фото, PTI Підпис до фото, Поліція застосовувала сльозогінний газ, аби завадити демонстрантам

"Пану Моді обов'язково доведеться скасувати ці жахливі закони", - сказав один з учасників акції кореспонденту BBC Салману Раві.

На знімках зі станції метро ITO, яка розташована на шляху до центру Делі, помітно, як поліція вступає у сутички з фермерами і застосовує проти них сльозогінний газ і кийки. Судячи з усього, учасники протесту на тракторах намагалися наїхати на поліцейських. Місцеві ЗМІ повідомили про травми з обох сторін.

Щонайменше один демонстрант загинув, коли його трактор перекинувся.

Кореспонденти BBC повідомляють, що біля станції ITO демонстрантів більше за поліцейських, останні щосили намагаються стримати натовп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один з прихильників фермерів

Закони, спрямовані на подальше відкриття сільського господарства для вільного ринку, викликали протести восени.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді і його уряд, який представляє націоналістичну партію Бхаратія Джаната, захищали реформи, а групи фермерів порівнювали їх з "смертним вироком".

Протистояння досягло нового масштабу, коли десятки тисяч фермерів з північних штатів Пенджаб і Хар'яна рушили маршем в Делі наприкінці листопада і почали сидячі страйки на околицях міста, багато з яких тривають досі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фермери вимагають від уряду скасувати аграрну реформу

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Без фермерів не буде їжі"

Що передбачає аграрна реформа

Нові закони послаблюють правила продажу, ціноутворення та зберігання сільськогосподарської продукції. Це правила, які десятиліттями захищали фермерів Індії від жорсткої конкуренції в умовах вільного ринку.

Одна з найбільших змін полягає в тому, що фермерам дозволять продавати свою продукцію за ринковою ціною безпосередньо приватним гравцям - сільськогосподарським підприємствам, мережам супермаркетів і онлайн-крамницям.

Понад 90% фермерів Індії вже продають свою продукцію на ринкових умовах - і лише приблизно 6% з них фактично користуються гарантованими урядом цінами на свій урожай.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Багато фермерів продають свою продукцію на великих оптових ринках-манді

Але фермери переважно стурбовані тим, що це врешті-решт призведе до закриття контрольованих урядом оптових ринків (манді) та припинення політики гарантованих цін, що вони залишаться без запасного варіанту реалізації продукції.

Тобто, якщо їх не влаштовує ціна, запропонована приватним покупцем, вони не можуть повернутися до продажу на манді або використовувати цей аргумент під час перемовин з покупцями.

Більшість протестуючих фермерів з Пенджабу та Хар'яни, де переважно вирощують пшеницю та рис, і їх ще продають за гарантованими цінами на манді.

Чи потрібні реформи?

Більшість економістів та експертів вважають, що сільське господарство Індії потребує реформи.

Але критики уряду заявляють, що він не витрачав часу на консультації і отримання кредиту довіри з боку фермерів.

Законопроєкти виставили на поспішне голосування в парламенті, залишивши мало часу для обговорення, що розлютило опозицію. Уряди штатів, які відіграють вирішальну роль в ухваленні такого законодавства, також, схоже, залишилися в стороні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У протестах беруть участь і жінки

Експерти також зазначають, що реформи не враховують, що сільське господарство все ще залишається головною опорою в індійській економіці.

Понад половина індійців працюють на фермах, але на цей сектор припадає ледь шоста частина ВВП країни. Зниження продуктивності та відсутність модернізації зменшили доходи та затримували сільське господарство у розвитку протягом десятиліть. Тим часом уряд надає фермерам щедрі субсидії, звільняє їх від податку на прибуток та страхування врожаю, гарантує мінімальну ціну на 23 культури.

Експерти заявляють, що будь-яка спроба скасувати пільги, які існували десятки років, повинна відбуватися шляхом діалогу, оскільки інакше страх і підозри зірвуть цей процес.