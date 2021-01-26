Прем'єр Італії подав у відставку. На його місце націлився "друг Путіна"

Автор фото, AFP Підпис до фото, Джузеппе Конте не вперше стикається з перспективою відставки

В Італії назріває чергова політична криза. У вівторок прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте подав президенту прохання про відставку, що означає кінець роботи уряду.

Відставка Конте стала неминучою після того, як створена ним коаліція втратила більшість у верхній палаті парламенту.

Минулого тижня експрем'єр Маттео Ренці розкритикував план уряду щодо боротьби з пандемією і рецесією, а також оголосив про вихід своєї партії з владної коаліції.

Раніше очікували, що Сенат проголосує за вотум недовіри уряду, але цього не сталося. Той факт, що Конте добровільно ініціював свою відставку, дає йому шанс по суті не залишати посаду.

Щоб уникнути дострокових виборів, президент Італії Серджіо Маттарелла може відразу ж запропонувати Конте сформувати нову коаліцію.

На думку аналітиків, шанси Джузеппе Конте втриматись - високі. Раніше він звернувся до Сенату з довгою промовою, у якій закликав до об'єднання країни у боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Ми маємо зосередити свою енергію лише на оперативні реакції на кризу, що охопила нашу економіку, - сказав Конте парламентарям. - Зараз же, особливо в очах тих громадян, які за нами спостерігають, наша енергія витрачається на порожні суперечки, абсолютно незрозумілі тим, хто щодня боїться захворіти або опинитися у злиднях".

Однак президент Маттарелла може доручити формування владної коаліції комусь іншому.

Якщо у цієї людини (наприклад, Маттео Ренці) не вийде заручитися підтримкою парламентської більшості, тоді уникнути дострокових виборів в Італії не вдасться. Початково загальні вибори були заплановані лише на 2023 рік.

Зокрема, перешкоджати поверненню Конте на посаду прем'єра, ймовірно, захоче ультраправа партія Маттео Сальвіні "Ліга". Сам Сальвіні у 2018-19 роках працював заступником Джузеппе Конте і очолював МВС Італії.

У 2019 році між колишніми партнерами намітилася політична ворожнеча. У серпні 2019-го Конте був змушений подати у відставку після того, як Сальвіні висунув у парламенті пропозицію про вотум недовіри особисто прем'єр-міністру. Тоді Конте назвав поведінку Сальвіні безвідповідальною, але повноваження склав.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лідера ультраправої "Ліги" Маттео Сальвіні називають другом Кремля

По суті, Сальвіні домігся розвалу власного уряду, в якому сам же був віцепрем'єром.

Тоді аналітики твердили, що він пішов на це, розраховуючи незабаром очолити уряд. Однак маневр не вдався, і партії, що формували тодішню коаліцію, переконали президента Маттареллу знову передоручити формування кабінету Конте.

Тепер чергові консультації президента з керівниками партій триватимуть до четверга.

Чому розвалилася коаліція?

Причиною виходу партії Маттео Ренці з владної коаліції стала незгода з планами уряду щодо боротьби з пандемією і рецесією.

Велика частина плану з відновлення італійської економіки після пандемії фінансується Єврокомісією. Йдеться про суму у 209 млрд євро, які виділили в рамках пакету допомоги у 750 млрд в грантах і кредитах за низькою ставкою. Італія, що дуже постраждала від першої хвилі пандемії, отримає 28% пакета.

Ренці та його партія вимагають більших інвестицій в технологічний сектор і звинувачували Конте в наданні уряду надмірних повноважень у розподілі допомоги. План змінювали, але його версія, яку минулого тижня схвалив уряд, не задовольнила представників партії у кабінеті міністрів.