За рік майже пів мільйона українців отримали російські паспорти

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У 2020 році Росія видала 409,5 тис. своїх паспортів для громадян України. Про це йдеться у міграційній статистиці МВС РФ за минулий рік.

У документі не уточнюється, люди з якого саме регіону України отримали російських паспортів найбільше.

Але є підстави вважати, що мова йде про жителів непідконтрольних районів Донбасу, де Росія з 2019 року почала централізовано видавати свої документи.

Офіційно 409,5 тис. - це "число осіб, щодо яких прийняте рішення про набуття громадянства РФ (прийом, відновлення, визнання)".

Це більше половини (62%) всіх паспортів, які Росія видала іноземцям з усіх інших країн разом узятих за минулий рік (656,3 тис.).

Наприклад, казахи у 2020 році отримали 43 тис. російських паспортів, білоруси - 10,3 тис., ще 23 тис. російських документів видали узбекам, 30,5 тис. - вірменам, 63,3 тис. - таджиками.

Російські паспорти на Донбасі

Автор фото, EPA Підпис до фото, Путін обіцяє "більше підтримувати" Донбас, але наполягає, що в Україні - "громадянська війна"

Представники "ДНР" та "ЛНР" оголосили про видачу населенню "республік" російських паспортів у червні 2019 року.

У липні 2020-го віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що на той час на Донбасі видали 200 тис. російських паспортів. "Більшість людей, які отримали ці паспорти і в Криму, і на Донбасі - вони є заручниками", - пояснив він.

"Це їхній спосіб виживання. До них українська держава немає претензій, тільки до тих, хто був колаборантом, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму, і в кого кров на руках, ті точно будуть нести відповідальність", - уточнив віцепрем'єр.

У грудні 2020 року президент Росії Володимир Путін пообіцяв "більше підтримувати" самопроголошені "ДНР" і "ЛНР": "Ми навіть будемо нарощувати підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, вирішення соціальних та інфраструктурних питань".

При цьому Кремль продовжує наполягати, що в Україні йде "громадянська війна" й заперечує військову підтримку "армійських корпусів ДНР і ЛНР", попри свідчення присутності російської військової техніки та кадрових військових, які публікують Україна та ОБСЄ.

Водночас українські переговорники періодично озвучують ідеї щодо проведення місцевих виборах на окупованих частинах Донбасу. Як будуть при цьому вирішуватися питання голосування людей з російськими паспортами - наразі невідомо.