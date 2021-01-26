Влада в Естонії перейшла до рук двох жінок

Керсті і Кая

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Президентка Естонії Керсті Кальюлайд (ліворуч) на церемонії підписання указу про призначення уряду Каї Каллас( праворуч)

Новий уряд Естонії на чолі з лідеркою Партії реформ Каєю Каллас склав присягу і почав працювати. Відтепер дві ключові посади у державі обіймають жінки - з 2016 року президенткою країни є Керсті Кальюлайд.

Каллас є першою жінкою на посаді голови уряду країни, а Кальюлайд є першою жінкою на посаді президента Естонії.

В новому уряді не буде представників націоналістичної партії EKRE, заяви яких під час перебування у складі уряду у 2019-2021 роках призвели до низки скандалів.

Вони, зокрема, радили естонським геям переїхати до Швеції, називали обраного президента США Джо Байдена корупціонером, а прем'єрку сусідньої Фінляндії Санну Марін - кухаркою, яка взялася керувати державою.

Автор фото, Getty Images

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Новий уряд сформували дві найбільші партії країни - Партія реформ Каї Каллас та Центристська партія на чолі з колишнім прем'єром Юрі Ратасом, який мусив піти у відставку на початку січня

Уряд сформували дві партії, кожній з яких дісталося по сім міністерських портфелів. Партія реформ на виборах 2019 року отримала найбільшу кількість голосів, але в уряд тоді не увійшла. Зараз вона долучилась до Центристської партії, яка була ядром коаліції, що керувала країною до січня цього року.

У парламенті (Рійгікогу) нова коаліція матиме більшість у 59 голосів.

Колишній уряд на чолі з лідером центристів Юрі Ратасом пішов у відставку на початку січня на тлі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями в корупції і заявами представників націоналістичної партії EKRE.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд затвердила склад уряду в момент сходу сонця о 08:44 ранку, що вважається символічним. Потім вона і нові міністри зробили групове фото, дотримуючись соціальної дистанції.

Автор фото, Getty Images

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Кая Каллас є донькою політика Сііма Калласа, який у 2002-2003 роках очолював уряд Естонії, а у 2004-2014 роках працював у Єврокомісії

Кальюлайд подякувала обом партіям, які довгий час були суперниками, за те, що вони зуміли швидко подолати розбіжності і сформувати коаліцію, не залишивши країну без управління під час пандемії Covid-19.

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