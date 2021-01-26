Влада в Естонії перейшла до рук двох жінок

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президентка Естонії Керсті Кальюлайд (ліворуч) на церемонії підписання указу про призначення уряду Каї Каллас( праворуч)

Новий уряд Естонії на чолі з лідеркою Партії реформ Каєю Каллас склав присягу і почав працювати. Відтепер дві ключові посади у державі обіймають жінки - з 2016 року президенткою країни є Керсті Кальюлайд.

Каллас є першою жінкою на посаді голови уряду країни, а Кальюлайд є першою жінкою на посаді президента Естонії.

В новому уряді не буде представників націоналістичної партії EKRE, заяви яких під час перебування у складі уряду у 2019-2021 роках призвели до низки скандалів.

Вони, зокрема, радили естонським геям переїхати до Швеції, називали обраного президента США Джо Байдена корупціонером, а прем'єрку сусідньої Фінляндії Санну Марін - кухаркою, яка взялася керувати державою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Новий уряд сформували дві найбільші партії країни - Партія реформ Каї Каллас та Центристська партія на чолі з колишнім прем'єром Юрі Ратасом, який мусив піти у відставку на початку січня

Уряд сформували дві партії, кожній з яких дісталося по сім міністерських портфелів. Партія реформ на виборах 2019 року отримала найбільшу кількість голосів, але в уряд тоді не увійшла. Зараз вона долучилась до Центристської партії, яка була ядром коаліції, що керувала країною до січня цього року.

У парламенті (Рійгікогу) нова коаліція матиме більшість у 59 голосів.

Колишній уряд на чолі з лідером центристів Юрі Ратасом пішов у відставку на початку січня на тлі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями в корупції і заявами представників націоналістичної партії EKRE.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд затвердила склад уряду в момент сходу сонця о 08:44 ранку, що вважається символічним. Потім вона і нові міністри зробили групове фото, дотримуючись соціальної дистанції.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кая Каллас є донькою політика Сііма Калласа, який у 2002-2003 роках очолював уряд Естонії, а у 2004-2014 роках працював у Єврокомісії

Кальюлайд подякувала обом партіям, які довгий час були суперниками, за те, що вони зуміли швидко подолати розбіжності і сформувати коаліцію, не залишивши країну без управління під час пандемії Covid-19.