Влада в Естонії перейшла до рук двох жінок
Новий уряд Естонії на чолі з лідеркою Партії реформ Каєю Каллас склав присягу і почав працювати. Відтепер дві ключові посади у державі обіймають жінки - з 2016 року президенткою країни є Керсті Кальюлайд.
Каллас є першою жінкою на посаді голови уряду країни, а Кальюлайд є першою жінкою на посаді президента Естонії.
В новому уряді не буде представників націоналістичної партії EKRE, заяви яких під час перебування у складі уряду у 2019-2021 роках призвели до низки скандалів.
Вони, зокрема, радили естонським геям переїхати до Швеції, називали обраного президента США Джо Байдена корупціонером, а прем'єрку сусідньої Фінляндії Санну Марін - кухаркою, яка взялася керувати державою.
Уряд сформували дві партії, кожній з яких дісталося по сім міністерських портфелів. Партія реформ на виборах 2019 року отримала найбільшу кількість голосів, але в уряд тоді не увійшла. Зараз вона долучилась до Центристської партії, яка була ядром коаліції, що керувала країною до січня цього року.
У парламенті (Рійгікогу) нова коаліція матиме більшість у 59 голосів.
Колишній уряд на чолі з лідером центристів Юрі Ратасом пішов у відставку на початку січня на тлі скандалів, пов'язаних із звинуваченнями в корупції і заявами представників націоналістичної партії EKRE.
Президент Естонії Керсті Кальюлайд затвердила склад уряду в момент сходу сонця о 08:44 ранку, що вважається символічним. Потім вона і нові міністри зробили групове фото, дотримуючись соціальної дистанції.
Кальюлайд подякувала обом партіям, які довгий час були суперниками, за те, що вони зуміли швидко подолати розбіжності і сформувати коаліцію, не залишивши країну без управління під час пандемії Covid-19.