Викладачка Євгенія Більченко втрапила в скандал через "антиукраїнські" заяви. Чи звільнять її

Автор фото, Відеозвернення Більченко до президента Підпис до фото, Більченко скаржиться Володимиру Зеленському на "цькування та погрози"

Викладачка Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко потрапила в скандал після того, як назвала Україну - "онкохворою американською колонією", а новий закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайним фашизмом".

У вівторок в ефірі телеканалу НАШ вона заявила, що її вирішили звільнити.

Університет поки що цієї інформації не підтверджував, але заяви Більченко вже публічно засудив як "антиукраїнські та антинародні".

Сама викладачка тепер переконує, що не виступала проти України, а лише висловила свої політичні погляди щодо закону про мову, як і належить в демократичній країні.

Що саме сказала Більченко?

18 та 22 січня на своїй сторінці у Facebook Євгенія Більченко оприлюднила свою позицію щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який віддає українській мові пріоритет у сфері послуг.

Вона назвала закон "звичайним фашизмом" та заявила, що країною правлять "етнорадикали, а зовнішні глобалістичні сили керують вуличними радикалами".

"Цей закон - лише ланка в ланцюгу, черговий набухлий лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії", - написала Більченко.

Себе ж вона назвала "представником російської цивілізації" і запевнила, що тепер свідомо переходить на російську мову у сфері обслуговування.

За кілька днів через хвилю обурення і критики в соцмережі Більченко оприлюднила звернення до президента Володимира Зеленського, вимагаючи захисту, бо її "цькують в мережі", а університет "погрожує звільненням через її політичні погляди".

Реакція в мережі і університеті

Заяви викладачки викликали обурення в соцмережах та безліч критичних коментарів.

У понеділок студентка магістратури з університету Драгоманова Марія Прошковська навіть повідомила в Facebook, що кине університет на знак протесту проти таких кадрів.

За її словами, викладачка "системно промиває мізки студентам", а також давно відома проросійською позицією, контактами з сепаратистами на Донбасі та антиукраїнськими виступами на російських телеканалах.

"Я пройшла революцію гідності, допомагала армії і цивільним, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на такі резонансні речі", - написала студентка.

Університет ім. Драгоманова вперше публічно відреагував на скандал у понеділок, випустивши окрему заяву, в якій від імені керівництва, студентів та викладачів "висловив рішуче несприйняття" висловлювань Більченко. Її заяви там назвали "антиукраїнськими і антинародними".

В університеті пообіцяли розглянути питання спершу на рівні громадських організацій, профспілкового комітету і комісії з академічної етики, а тоді ухвалити остаточне рішення на засідання вченої ради університету.

Невдовзі після цієї заяви Більченко в соцмережах заявила, що говорила з ректором і він начебто запевнив її, що "особисто він її звільняти не збирається".

Втім, уже ввечері в ефірі телеканалу НАШ викладачка заявила, що її таки звільняють. Начебто таке рішення попередньо ухвалили керівники громадських організацій.

В ефірі Більченко говорила українською мовою і заявила, що ніколи не виступала проти України, а лише критикувала закон, тобто висловлювала свою політичну позицію, що не суперечить європейським демократичним цінностям.

Хто така Євгенія Більченко?

40-річна Більченко має в активі майже 20 років наукової роботи в університеті ім. Драгоманова. Вона викладає на кафедрі культурології та філософської антропології.

Вона також пише поезію.

Під час подій на Майдані в 2014 році Більченко писала вірші в тому числі на підтримку протестувальників. Вона також була волонтеркою і сама визнавала в інтерв'ю від 2017 року, що допомагала українським військовим на Донбасі та навіть Правому сектору.

Але після того, за її словами, вона хоч і не розчарувалась в ідеалах Майдану, але "перейшла на радикальну антивоєнну позицію".

Вже у 2018 році вона заявила, що Правому сектору ніколи не допомагала, а імідж ексволонтерки підтримувала, щоб "український режим не чіпав".

Більченко також не приховувала, що спілкувалася з одіозним російським письменником і діячем Захаром Прилєпіним, який в тому числі активно співпрацював з сепаратистами на Донбасі.

В одному з інтерв'ю Прілєпін виступив на захист Більченко, висловивши вдоволення з приводу того, що вона "прозріла".