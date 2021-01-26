На Україну суне негода з сильними хуртовинами, дощами та ожеледицею

Автор фото, УНІАН

В Україні 27-29 січня різко погіршиться погода, синоптики та рятувальники оголосили перший рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сильний мокрий сніг обіцяють майже у всіх південних, центральних та північних областях. А разом з ним - налипання снігу та сильну ожеледицю на дорогах.

У Черкаській та Полтавській областях сніг буде настільки сильним, що покрив може сягати 20 см.

Водночас сильних морозів чекати не варто. На Заході 1-3 градуси морозу, на Сході 3-7 градусів тепла, на півдні та півночі - близько нуля, а на Херсонщині та Запоріжжі аж 4-9 градусів тепла.

"Кому зиму? Тому — на Волинь та Рівненщину. Там валить сніг з хуртовинами! Хто в дорозі — далеко не їдьте" - попереджає у Facebook синоптик Наталя Діденко.

Що відбувається?

Причина суворої погоди - новий циклон, який принесе сніг і дощі, пояснює Діденко.

Він пройде з півдня через центр України на північ. Зате в західних областях та на південному сході будуть невеликі опади або просто хмарна погода.

Київ сніги доженуть вже надвечір 27 січня або вночі та вранці 28-го.

"Вирушаючи завтра в дорогу, сто разів перевірте, чи є у вас все необхідне в автомобілі", - застерігає Діденко.

"Зміна погоди, навіть якщо вона не торкається вашої території, торкається вашої голови та судин. Бо масштаб циклону — значний і впливовий. Тому не лякайтеся фізичного дискомфорту, циклони люблять закрутити голови — прийдуть і підуть", - додає вона.