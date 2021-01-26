Навіщо Зеленському референдуми. Теленовини ВВС

У випуску 26 січня:

  • Електронне голосування та скасування старих норм. Що ще особливого в законі про всенародний референдум. І чому він потрібен Зеленському.
  • Дефіцит вакцин у Євросоюзі. Виробники не можуть вчасно поставити обіцяну кількість доз. Як реагує Європа і чи завадить це Україні?
  • Імпічмент Трампу в Сенаті США розпочався. Що закидають експрезиденту і як він захищатиметься.
  • Чи безпечний Боїнг-737 MAX. Після двох авіакатастроф літак заборонили, але тепер хочуть повернути до польотів.

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