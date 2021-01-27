Як Путін і Байден вперше поговорили та видали кардинально різні повідомлення про Україну
Москва та Вашингтон видали зовсім різні за тоном новини про перші офіційні переговори Володимира Путіна та Джозефа Байдена після перемоги останнього на президентських виборах у США.
Якщо у Кремлі згадували про "нормалізацію відносин між Росією та США в інтересах обох країн" та "внутрішньоукраїнське врегулювання", то у Білому домі підтвердили "тверду підтримку суверенітету України".
Що сказали у Кремлі
Першою про розмову Путіна з Байденом видала новину російська влада.
Там згадувалося, що російський президент поздоровив американського колегу з перемогою на виборах, а далі вони говорили про безпеку у світі, зокрема Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START), дія якого завершується на початку лютого.
Це договір підписали ще Барак Обама з Дмитром Мєдвєдєвим у 2010 році строком до 5 лютого 2021 року та з можливістю продовження до 2026 року.
"У найближчі дні сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів", - відзначили у Кремлі.
Далі у російському повідомленні йдеться про "актуальні питання", які обговорювали президенти, зокрема пандемія коронавірусу, Договір про вільне небо, іранська ядерна програма та саміт постійних членів Радбезу ООН.
Про Україну в російському повідомленні згадано двома словами - йдеться, що очільники країн також говорили про "внутрішньоукраїнське врегулювання".
"У цілому бесіда лідерів Росії і США носила діловий і відвертий характер. Домовлено про підтримку контактів", - так завершується новина на сайті Кремля.
Що говорять у Білому домі
Згодом новина про першу телефонну розмову Байдена і Путіна вийшла і на сайті Білого дому.
Вона також починалася про термінове продовження угоди START та "обговорення стратегічної стабільності з цілого ряду питань контролю за озброєннями та нових питань безпеки".
А далі згадується Україна: "Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України".
Після цього в американській новині згадуються кілька критичних моментів на адресу російської влади, такі як "отруєння Олексія Навального", хакерський злам IT-платформи SolarWinds, "повідомлення про те, що Росія роздавала винагороди за [напади] на американських солдатів у Афганістані" та втручання у вибори в США 2020 році.
Жодну про цих тем не згадали у російському повідомленні щодо розмови президентів, а опозиціонера Олексія Навального, чиє отруєння зараз пов'язують з російськими спецслужбами, Володимир Путін воліє не згадувати публічно.
"Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам", - додали у Білому домі.
Як оцінюють в Україні
Президент України Володимир Зеленський привітав Джозефа Байдена з перемогою ще у листопаді минулого року у Twitter. Але телефонної розмови між ними як президентами ще не було.
Український посол в США часів Петра Порошенка Валерій Чалий вважає негативом те, що зараз російському президенту вдалося першим поговорити з новим американським лідером.
"Зрозуміло, що росіяни кинули всі сили на організацію цього дзвінка, який відбувся за їх ініціативою... Зрозуміло, що дехто, навіть з українських досвідчених дипломатів та експертів, скаже, що це не так важливо, хто першим переговорив з президентом США. Але я так не думаю", - написав Валерій Чалий.
"Після минулих виборів й інаугурації президент України привітав обраного президента США в перші дні. Ми не пустили попереду росіян навіть з першим офіційним візитом - Україна була першою. І якщо мені хтось скаже, що це зараз зробити було важче, ніж тоді, той не знає, які величезні зусилля були спрямовані в ті часи проти нас", - додав дипломат.
Перед розмовою з Володимиром Путіним Джозеф Байден вже встиг поговорити офіційно з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єрами Великої Британії Борисом Джонсоном та Канади Джастіном Трюдо, а також мексиканським президентом Андресом Мануелем Обрадором.