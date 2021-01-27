Як Путін і Байден вперше поговорили та видали кардинально різні повідомлення про Україну

Автор фото, Kremlin.ru / whitehouse.gov

Москва та Вашингтон видали зовсім різні за тоном новини про перші офіційні переговори Володимира Путіна та Джозефа Байдена після перемоги останнього на президентських виборах у США.

Якщо у Кремлі згадували про "нормалізацію відносин між Росією та США в інтересах обох країн" та "внутрішньоукраїнське врегулювання", то у Білому домі підтвердили "тверду підтримку суверенітету України".

Що сказали у Кремлі

Першою про розмову Путіна з Байденом видала новину російська влада.

Там згадувалося, що російський президент поздоровив американського колегу з перемогою на виборах, а далі вони говорили про безпеку у світі, зокрема Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START), дія якого завершується на початку лютого.

Це договір підписали ще Барак Обама з Дмитром Мєдвєдєвим у 2010 році строком до 5 лютого 2021 року та з можливістю продовження до 2026 року.

"У найближчі дні сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів", - відзначили у Кремлі.

Далі у російському повідомленні йдеться про "актуальні питання", які обговорювали президенти, зокрема пандемія коронавірусу, Договір про вільне небо, іранська ядерна програма та саміт постійних членів Радбезу ООН.

Про Україну в російському повідомленні згадано двома словами - йдеться, що очільники країн також говорили про "внутрішньоукраїнське врегулювання".

"У цілому бесіда лідерів Росії і США носила діловий і відвертий характер. Домовлено про підтримку контактів", - так завершується новина на сайті Кремля.

Що говорять у Білому домі

Згодом новина про першу телефонну розмову Байдена і Путіна вийшла і на сайті Білого дому.

Вона також починалася про термінове продовження угоди START та "обговорення стратегічної стабільності з цілого ряду питань контролю за озброєннями та нових питань безпеки".

А далі згадується Україна: "Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України".

Після цього в американській новині згадуються кілька критичних моментів на адресу російської влади, такі як "отруєння Олексія Навального", хакерський злам IT-платформи SolarWinds, "повідомлення про те, що Росія роздавала винагороди за [напади] на американських солдатів у Афганістані" та втручання у вибори в США 2020 році.

Жодну про цих тем не згадали у російському повідомленні щодо розмови президентів, а опозиціонера Олексія Навального, чиє отруєння зараз пов'язують з російськими спецслужбами, Володимир Путін воліє не згадувати публічно.

"Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам", - додали у Білому домі.

Як оцінюють в Україні

Президент України Володимир Зеленський привітав Джозефа Байдена з перемогою ще у листопаді минулого року у Twitter. Але телефонної розмови між ними як президентами ще не було.

Український посол в США часів Петра Порошенка Валерій Чалий вважає негативом те, що зараз російському президенту вдалося першим поговорити з новим американським лідером.

"Зрозуміло, що росіяни кинули всі сили на організацію цього дзвінка, який відбувся за їх ініціативою... Зрозуміло, що дехто, навіть з українських досвідчених дипломатів та експертів, скаже, що це не так важливо, хто першим переговорив з президентом США. Але я так не думаю", - написав Валерій Чалий.

"Після минулих виборів й інаугурації президент України привітав обраного президента США в перші дні. Ми не пустили попереду росіян навіть з першим офіційним візитом - Україна була першою. І якщо мені хтось скаже, що це зараз зробити було важче, ніж тоді, той не знає, які величезні зусилля були спрямовані в ті часи проти нас", - додав дипломат.

Перед розмовою з Володимиром Путіним Джозеф Байден вже встиг поговорити офіційно з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єрами Великої Британії Борисом Джонсоном та Канади Джастіном Трюдо, а також мексиканським президентом Андресом Мануелем Обрадором.