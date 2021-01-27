"Казка про забрало". Чому жінка, яку вдарив російський поліцейський, вже не хоче його прощати

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський ОМОН на протестах завжди діє жорстко, але удар ногою жінки отримав значний резонанс через те, що його зняли на відео

Російська поліція так і не оприлюднила прізвище свого співробітника, який вдарив жінку ногою у живіт під час протестів опозиції в Санкт-Петербурзі, а потім приходив до неї в лікарню вибачатися.

Сама ж постраждала 54-річна Маргарита Юдіна після відзнятого на камери примирення з кривдником і виписки згодом знову опинилася в лікарні - за словами адвокатів, її стан різко погіршився і жінку довелося знову госпіталізувати.

Відео з ударом стало вірусним та викликало величезну хвилю обурення. Користувачі з України дискутували, чи можлива в принципі така поведінка поліції у Києві після Євромайдану.

Кореспонденти BBC News Оксана Чиж та Ганна Пушкарська поговорили з Юдіною про те, як російське МВС намагалася загладити конфлікт і які у неї шанси домогтися покарання для силовика, що її побив.

Передумала прощати

Увечері 25 січня Маргарита Юдіна заявила, що передумала прощати поліцейського попри те, що спочатку зробила це на відео у палаті, яке поширили багато ЗМІ.

За словами жінки, її обдурили: вона піддалася на вмовляння поліції та повірила її виправданням, адже була в беззахисному стані й не розуміла до кінця, що відбувається. Але після виписки вона вирішила, що буде звертатися до Слідчого комітету і вимагати покарати поліцейського.

"Вони нам стаканчики не прощають і косі погляди незадоволені, а ми повинні їм прощати удари?" - обурилася Юдіна в розмові з BBC News.

Раніше у Росії порушували справи за те, що у поліцейського кинули паперовий стаканчик під час однієї з акцій.

Удар в живіт

Юдіна опинилася в реанімації після того, як під час акції за Олексія Навального спробувала запитати трьох ОМОНівців у амуніції спецназу, які тягли в автозак молодого хлопця.

Забрала на їхніх шоломах при цьому були підняті, тож огляд вони не мали б обмежувати.

Свідком події стала інша учасниця акції, Ірина Матвєєва. Вона була поруч й знімала все на телефон.

"Група ОМОНівців висунулася за новою жертвою і побігла в натовп. Вони вихопили якогось хлопця, взяли його під руки - і йдуть до мене назустріч. Ця жінка вирішила за нього заступитися і запитати - без будь-якої агресії: за що ви його взяли? І в наступний момент я побачила жорсткий удар ногою в живіт", - розповідала Матвєєва російському виданню "Север.Реалії".

Автор фото, Фонтанка.ру Підпис до фото, За мить до удару

"Жінка не очікувала, що її вдарять, вона відлетіла і вдарилася потилицею об асфальт", - додала очевидиця.

Ірина Матвєєва разом з іншими людьми кинулася на допомогу. Вона запам'ятала, що голова жінки і асфальт поруч були вже у крові. Вона подзвонила у швидку і за порадою медиків довела жінку до фельдшерського пункту. За словами свідка, коли Юдіна трохи прийшла до тями, вона сказала: "Я піду в суд".

Сама Маргарита Юдіна пригадує ті хвилини так: "Я пам'ятаю сходи... Я на них сіла... На вокзалі це було. Потім завели у якийсь медпункт, кров змили трохи - пам'ятаю, що ганчірки носили переді мною".

Там же, у травмпункті, двоє поліцейських, за її словами, склали якийсь документ про інцидент. Юдіна каже, що вона не читала його, бо не могла сфокусувати погляд.

"Він мені сам прочитав - поліцейський або слідчий - що ось, в результаті удару в живіт... щось таке було. По-моєму, слово "ОМОНівець" я знайшла у своєму невиразному стані. Я підписала", - каже жінка.

З травмпункту її помістили в реанімацію.

Вранці наступного дня вона запитала про те, щоб її перевели у звичайну палату: "Вони сказали: тільки не сьогодні, тому що сьогодні неділя, переводять тільки в понеділок, для цього потрібен мало не консиліум".

Але раптом ситуація змінилася - її перевели в одномісну палату: "Просто викинули туди і все, без одягу... Я просила хоча б одяг, телефон, але мені нічого не принесли".

"Пом'явся і сказав: Коля"

Маргарита Юдіна впевнена, що перевели її тільки для того, щоб поліцейські змогли з нею зустрітися. Коли жінка обмоталася ковдрою і вийшла з палати, щоб сходити в туалет, вона побачила поліцейського у формі, який сидів поруч з приміщенням, "як на вахті", пригадує вона.

Незабаром до неї прийшли його колеги.

"Вони зайшли, дуже довго у мене були. Практично весь час і були в цій палаті до мого вивезення. Стали мене вмовляти: який гарний хлопчик", - розповідає Юдіна.

Від ГУ МВС Росії перед нею раніше вибачився начальник управління організації охорони громадського порядку полковник Сергій Музика.

Потім нарешті у палату зайшов молодий чоловік, який, за даними МВС, і вдарив Юдіну. Разом з ним була колега, що представилася Вірою Юріївною.

Юдіна прийняла вибачення з букетом квітів, лежачи під ковдрою в ліжку.

Автор фото, Телеканал "360" Підпис до фото, Так відзняли і показали вибачення поліцейського перед Юдіною

Це зняли на відео, ймовірно, смартфоном: картинка тремтить і видно лише невелику частину палати. Згодом цей ролик почали ширити Telegram-канали і російські ЗМІ.

Юдіна каже, що не знала про зйомки, а якби знала, то ніколи не дала б на це дозволу: "Я навіть не очікувала, що таке може бути".

Водночас обличчя поліцейського на викладеному відео приховане: по-перше, накладеним фільтром, а по-друге, медичною маскою.

"Я взагалі не бачила його, навіть очей не бачила, він так засунув цю маску. Зверху ще якась кепочка, щось на голові (На відео помітно, що на голові у чоловіка формена шапка-вушанка співробітника поліції -Ред.). Там щілинка така вузенька, взагалі нічого не видно. Тим більше я лежала на ліжку, без одягу, загорнулася в цю ковдру і думала тільки, щоб в цю ковдру бути загорнутою, і більше ні про що", - пригадує вибачення постраждала.

"Я його запитала, як його звуть. Він пом'явся і сказав: "Коля", - додає Юдіна.

Силовик пояснював своїй жертві, що "за п'ять хвилин" перед тим, як вдарити її ногою, його самого "залили газом".

Крім того, у нього, за його словами, запітніло забрало.

Але на кадрах, знятих під час нападу на жінку, видно, що забрала підняте.

"Ви вже вибачте, він хлопець хороший у нас", - звучить на відео з лікарняної палати жіночий голос за кадром. Ймовірно, колеги "Колі".

Юдіна в цей момент відповідала, що зла не тримає.

За добу після цього вона згадувала цю розмову так: "Сказали - блискучий, мало не найкращий... І ось з такими перспективами губити хлопцеві життя в такому віці молодому, та ось він такий хороший, та що на нього найшло, та він найкращий хлопчина. Та ось перцем в нього бризнули, сніжкою в нього кинули, тому він нічого не бачив, у нього очі сльозилися.... Я повірила, розчулилася навіть, що він бідний, мало не він же був всього [жертвою] ", - розповіла на наступний день після виписки з лікарні Юдіна.

Після вибачення поліцейських у палаті опинився кореспондент провладного пітерського телеканалу "78": "І тут же давай з цим прощенням: як, ви його пробачили, ну, ви його пробачили? Їх цікавило тільки, щоб я сказала, що я його пробачила".

У той же день її виписали з лікарні і на поліцейському мікроавтобусі відправили додому в Лугу - містечко, на відставні двох годин шляху від Петербурга.

Її від'їзд знову знімало телебачення.

"Кривдника я пробачила, бо розумію, що молодь наша в скрутному становищі. Я не тримаю зла. Я православна людина, я прощаю всіх", - сказала вона, покидаючи лікарню.

"Стан пацієнтки стабільний. Ми не бачимо причин її затримувати, стаціонарного лікування пацієнтка не потребує", - запевнив після її виписки в ефірі НТВ анестезіолог-реаніматолог Сергій Фалевко.

"Дуже добре себе почуває", - запевнив він.

Але Юдіна в тому ж сюжеті каже: "Відчуваю, я себе, звичайно, ще погано".

"Казка про забрало"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під час антипутінських протестів у Росії затримали три тисячі демонстрантів, деяких з них лупцювали

Уже вдома Юдіна почала зіставляти свої спогади з поясненнями поліцейського про спітніле скло шолома і перцевий газ, які нібито перешкодили йому адекватно оцінити ситуацію.

"Я повірила спочатку і думала, що так і було, тому що й так була в тяжкому стані і ще ніч не спала. У нього не запітніло [скло], я потім вже згадала. Це я піддалася на його казку про забрало. Потім я вже згадала, як просвітлення, що коли я йшла, я дивилася йому в очі і він мені дивився в очі, він мене чітко бачив", - наголошує Юдіна.

Тепер вона має намір домагатися суду.

Правову підтримку постраждала Маргарита Юдіна отримала більш ніж через дві доби після травми - захищати її взялася правозахисна "Команда 29".

Її лідер адвокат Павлов розповів BBC News, що Юдіна звернулася до них за рекомендацією журналістів, захищати її юристи будуть pro bono (безкоштовно).

Вони зафіксують все, що сталося, й обговорять стратегію захисту. До кінця тижня юристи планують подати повністю мотивовану заяву Юдіної у Слідчий комітет Росії.

На думку Павлова, поліція вирішила принести Юдіної вибачення, тому що у самій ситуації "все занадто очевидно - заперечувати і виправдовувати такі дії просто нелюдяно".

Втім, коли минулого літа поліцейський в Петербурзі зламав на дільниці голосування по Конституції руку кореспонденту "Медіазони" Давиду Френкелю, і це теж було зафіксовано на відео, перед журналістом не тільки не вибачилися, але й судили у підсумку Френкеля, а не поліцейського.

"Звичайно, оцінку нинішньої ситуації посилює, що постраждала жінка від рук чоловіка, - міркує Павлов. - Цей удар ногою - ну просто ні в які ворота. Це відразу заполонило інтернет і, зрозуміло, вже отримало негативну оцінку в суспільстві. Так працювати правоохоронні органи не повинні ні в якому разі. В цьому випадку ясно, що скоєний злочин".

Те, що забрало запітніло, шолом не працював, співробітник поліції був на взводі - "це все дурниці", говорить адвокат.

Автор фото, EPA

Юдіна, за його словами, має право розраховувати на компенсацію, оплату лікування та соціальну справедливість у вигляді покарання кривдника.

На момент розмови з BBC News у понеділок, жінка продовжувала відчувати наслідки удару.

"Ходити я, наприклад, не можу: тому що відчуваю буквально, що в голові щось не в порядку. На голові у мене рана від удару об асфальт. Ребро болить, натискати і торкатися боляче. Нагинатися і якісь інші руху робити боляче дуже", - нарікає жінка.

Ще одна госпіталізація

А вже на наступний день Юдіну знову госпіталізували.

До неї приїхали юристи "Команди 29", щоб обговорити подальші кроки.

"До вечора їй стало набагато гірше, ніж було на початку нашої бесіди... І ми ухвалили рішення про госпіталізацію. Ймовірно, її передчасно виписали в неділю", - сказала BBC News представниця Юдіної Валерія Ветошкіна.

У будинку, де живе жінка та троє її дітей, адвокати несподівано зустріли представників органів опіки та прокуратури. І хоча співробітники контролюючих органів запевнили юристів, що їхній візит ніяк не пов'язаний з участю господині в мітингу і конфліктом з поліцією, у "Команді 29" такі збіги вважають дивними.

"Вони сказали, що прийшли роз'яснити їй якісь права, але з нами спілкуватися без ордера відмовилися, хоча ордер для цього не потрібен. Зі співробітниками прокуратури були співробітники опіки, яких впізнали діти Юдіної - ці співробітники сфотографували будинок, де живе сім'я Юдіної. Він дійсно в жалюгідному стані ", - додала Ветошкіна.

Як розповів її колега, адвокат Євген Смирнов, Юдіну в результаті госпіталізували в одну з петербурзьких лікарень вже о пів на першу ночі 27 січня.

Тепер жінці треба обстежитися, поки що у неї діагностували черепно-мозкову травму і гематому.

У телеграм-каналі "Команди 29" юристи розповіли, що викликана ними до Юдіної лікарка швидкої допомоги дуже здивувалася, що постраждала не відмовлялася від перебування у попередній лікарні та не підписувала документи про відмову, але її все одно виписали на наступний день після надходження.

"З такою травмою?!", - не повірила спочатку, за словами юристів, лікарка швидкої, й одразу прийняла рішення про нову госпіталізацію.

Чому російська поліція не називає прізвище "Колі"

Потерпіла має право знати ім'я свого кривдника, каже адвокат Павлов.

"У нас є анонімні свідки, але немає анонімних обвинувачених. У разі порушення кримінальної справи немає ніяких підстав приховувати ім'я ймовірного злочинця", - зазначив юрист.

Теоретично поліцейського можуть звільнити відразу після завершення службової перевірки.

Але можливо, його залишать на службі.

А той факт, що Юдіна кинулася назустріч поліцейському на проїжджу частину, юридичного значення, за словами Павлова, не має.

"Вони самі вели затриманого по проїжджій частині, яка на той час була заблокована і руху транспорту на ній не було. І Юдіна не демонструвати ніяких жестів, вона просто підійшла і поставила йому питання", - говорить адвокат.

Те, що співробітник поліції Коля, або той, хто таким чином представився, публічно вибачився перед Юдіною, тепер може спрацювати проти поліцейського.

"Вони вже просто так не можуть сказати, що не знайшли героя. У них був цей варіант до його візиту в лікарню. Якщо зараз вони скажуть, що не знають, хто приходив до лікарні до потерпілої, це буде дивно. У будь-якому випадку все дуже погано виглядає для ГУВС ", - говорить Павлов.

Те, що поліцейський "прийшов як приватна особа і вирішив таким екстравагантним способом вибачитись", нічого не змінює, вважає адвокат. Оскільки вибачення впливає лише на важкість покарання, але не виключає відповідальності.

Тож назвати підозрюваного або обвинуваченого у цій справі правоохоронним органам все ж доведеться.

BBC News направили запит у МВС Росії про те, чому особистість поліцейського тримається в секреті, а також про те, чи отримували співробітники поліції, які відвідували Маргариту Юдіну в її палаті, дозвіл на відеозапис зустрічі.