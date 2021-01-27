Візит Сіярто в Україну: про мову не домовились, але Києву обіцяють 50 млн на дороги

Автор фото, Dmytro Kuleba via Twitter Підпис до фото, Дмитро Кулеба та Петер Сіярто

Україна та Угорщина домовилися про переговори з питання освіти, яке непокоїть угорську сторону, однак до повного врегулювання цього питання, як виглядає, ще далеко. Водночас Угорщина готова надати Києву кредит на 50 млн євро для будівництва доріг на Закарпатті.

Заяви про це - серед підсумків зустрічі міністрів закордонних справ двох країн Петера Сіярто та Дмитра Кулеби, про які вони розповіли на спільному брифінгу.

Питання мови в освіті останніми роками стало великим подразником у стосунках двох країн.

У центрі суперечок - близько 150 000 етнічних угорців, які проживають у Закарпатській області і мовні права яких, на думку керівництва Угорщини, порушуються.

Головною причиною невдоволення Угорщини є український закон про освіту, який вивчала також і Венеціанська комісія. Після її критичних зауважень Верховна Рада ухвалила нову його редакцію. Однак Будапешт нещодавно заявив, що зніме блокування засідань Ради "Україна-НАТО" лише тоді, коли угорська громада Закарпаття підтвердить відсутність проблем у здобутті освіти рідною мовою.

До чого домовились?

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Під час спільного брифінгу пан Сіярто зазначив, що попросив пана Кулебу почати спільну роботу у зв'язку із законом про освіту.

"Ми хочемо створити робочу групу, яка отримає повноваження у зв'язку з тим, яким чином треба втілювати закон про освіту. І якщо ці консультації будуть успішними, дуже багато чинників непевності ми зможемо виключити", - сказав він.

Очільник МЗС Угорщини також вказав, що отримав обіцянки від України, що це питання буде конструктивно розв'язане, і українська сторона готова до цього.

"Пан міністр мене запевнив, що закон про нацменшини буде узгоджений, будуть проходити консультації з угорською меншиною", - наголосив Сіярто.

Угорщина, тим часом, пообіцяла Україні кредит на 50 млн євро для будівництва доріг на Закарпатті та заявила про готовність проєкту модернізації моста через річку Тису.

"Одна суттєва перешкода"

Обидва міністри визнали, що останнім часом відносини двох країн розвивалися не за найкращим напрямом, але запевнили, що їхня розмова про це була відвертою і прямою.

"Є одна суттєва перешкода у стосунках двох країн, - сказав Дмитро Кулеби. - Це емоції та підозри".

Міністр Сіярто запевнив, що усі звинувачення, які пов'язані з сепаратизмом угорської меншини, "не мають жодного сенсу", Закарпаття повинне "стати історією успіху".

"Категорично засуджую будь-які прояви неповаги до угорської громади. І вважаю неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику, яка лунає з боку окремих кіл в Угорщині", - зауважив Кулеба.

Хронологія конфлікту

В останні місяці 2020 року стосунки між Україною та Угорщиною загострилися чи не найбільше за останні роки.

Хоча на початку 2020-го, здавалося, ситуація потроху нормалізувалася. Україна пішла на поступки Угорщині та змінила закон про освіту, який був однією із головних причин конфлікту через вимогу навчання у школах виключно державною мовою.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Найбільше угорців живе у Берегівському районі Закарпатської області

Ось як розгорталися події останніх років і місяців.

2017 рік. Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який Угорщина вважала таким, що порушує права етнічних угорців. Будапешт заблокував участь України в заходах НАТО і передусім роботу комісії "Україна-НАТО". Це вето досі не зняте, хоч Україна й пішла на поступки і змінила освітній закон.

2018 рік. Скандал після появи в інтернеті відео видачі угорських паспортів українцям в консульстві Угорщини на Закарпатті. В СБУ заявляли, що знають про факти отримання угорських паспортів не перший рік, але українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності за подвійне громадянство.

16 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила оновлений закон про "Про повну загальну середню освіту", в якому містились певні поступки для мов країн ЄС, серед яких і угорська.

Жовтень 2020 року. Україна звинуватила Угорщину у втручанні у внутрішні справи України після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звернувся до українських угорців із закликом голосувати на місцевих виборах 25 жовтня за угорську партію і за мера Берегового - угорця. Також українські державні органи твердили про факти агітації за цю політичну силу представниками угорської влади. А МЗС України навіть заборонила двом високопосадовцям в'їзд в Україну.

Листопад 2020 року. Депутати Сюртівської сільради на Закарпатті співали гімн Угорщини після прийняття присяги, відео з'явилося в інтернеті.

Грудень 2020 року. СБУ обшукала приміщення Товариства угорської культури Закарпаття, приватний будинок керівника цієї організації та офіс благодійного фонду "Закарпатський центр економічного розвитку "Еган Еде". СБУ вказувала, що обшуки здійснюються через "можливе втручання у внутрішні справи України та заподіяння шкоди державній безпеці".

Лідер товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович, будинок якого обшукувала СБУ, на початку грудня залишив Україну.

Грудень 2020 року. Міністр Петер Сіярто звернувся до голови ОБСЄ з проханням надіслати місію організації на Закарпаття. Він наполягав, що ОБСЄ має розслідувати "образи на адресу угорської громади" через обшуки.