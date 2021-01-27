Україна повністю забороняє польоти російським авіакомпаніям. Чому і яким саме

Автор фото, Getty Images

Українська влада вирішила повністю заборонити польоти над територією України для російських авіакомпаній, які літають над Кримом. Під санкції потрапила й одна сирійська фірма, що літає на анексований півострів.

Після анексії Криму Україна оголосила повітряний простір над Кримом закритим, що затверджено в міжнародному порядку. Але низка російських перевізників продовжують там літати - як на сам півострів, так і над ним.

Зараз всім цим компаніям заборонять літати і над рештою території України.

Заборона поширюється на 13 російських авіаперевізників та одного з Сирії - діятиме щонайменше три роки.

Рішення уряду ще має схвалити Рада нацбезпеки та оборони України протягом найближчого місяця, а ввести у дію президент указом.

За польоти над Кримом

"Попри те, що з 28 березня 2014 року і до сьогодні над тимчасово окупованою територією АР Крим на постійній основі встановлена заборона на використання повітряного простору України, окремі авіаперевізники порушують цей порядок" - розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогоднішнім рішенням ми пропонуємо схвалити та внести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування нових санкцій з повною забороною польотів над Україною до 13-ти авіаперевізників Російської Федерації, які порушують порядок використання повітряного простору України, здійснюючи польоти в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя. Строк їх застосування - три роки", - пояснив міністр.

Уряд підтримав цю пропозицію.

Мова йде про повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень над територією України. Уряд запропонує Раді безпеки і національної оборони України розглянути ці пропозиції протягом місяця.

Список

Під українські санкції зараз потрапили 13 авіакомпаній з Росії та ще одна - з Сирії:

"Вологодське авіаційне підприємство" (селище Дорожний, Вологодська обл.);

"Красавіа" (м. Красноярськ);

"Коміавіатранс" (м. Сиктивкар, Республіка Комі);

"Авіакомпанія Азімут" (м. Ростов-на-Дону);

"Авіакомпанія Іраеро" (м. Іркутськ);

"Авіасервіс" (с. Столбіще, Республіка Татарстан);

"Авіакомпанія Тулпар Ейр" (н.п. Аеропорт, Республіка Татарстан);

"Аеролімузін" (с. Дубровки, Московська обл.);

Державна авіакомпанія "223 Льотний загін" Міноборони РФ (м. Щолково, Московська обл.);

"Аавіакомпанія Побєда" (м. Москва);

"Авіаційні технології інвестиції сервіс" (м. Хімки, Московська обл.);

"Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" (м. Москва);

"Авіакомпанія Сімаргл" (м. Нальчик, Кабардино-Балкарська Республіка);

Авіакомпанія Cham Wings Airlines (Сирія).

Заборони для росіян в Українському небі

Автор фото, FLIGHTRADAR24 Підпис до фото, Східну Україну, Крим і північ Чорного моря міжнародні авіакомпанії зараз намагаються облітати стороною. Але російські компанії літають до Криму, а дехто з них все ще міг літати транзитом над Україною

Україна повністю припинила авіасполучення з Росією ще у жовтні 2015 року. Перед цим Київ заборонив перельоти тим російським авіакомпаніям, які літали до Криму (наприклад, "Трансаеро", яка згодом збанкрутувала). У відповідь Росія наклала санкції на п'ять українських перевізників.

У Києві такий крок назвали безпідставним, адже "українські авіакомпанії не порушували жодних правил чи законів РФ".

Зрештою, транзитні польоти до України заборонили для всіх російських авіакомпаній. За це передбачений штраф

Зараз заборона пошириться на всі транзитні польоти над територією України для російських компаній, які літають до Криму, але були поза межами санкційного списку.