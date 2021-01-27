Збитки на $2,5 млрд. Поліція викрила хакерів, що поширювали найнебезпечніший вірус
Українська кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів, які поширювали вірус EMOTET.
Правоохоронці кажуть, що це найнебезпечніший у світі вірус. Таку ж характеристику йому дають і в пресрелізі Європолу.
Над операцією із викриття зловмисників спільно працювали правоохоронці з Німеччини, Франції, США, Нідерландів, України та ще низки країн.
Українська сторона виступала "локомотивом проведення операції", твердять у Нацполіції.
EMOTET поширювався за допомогою спам-розсилок через текстові документи тощо. Проникнувши у програмне забезпечення, вірус з-поміж іншого отримував доступ до персональних даних користувачів: паролів, логінів, історії браузера та банківських даних.
Інфраструктура EMOTET включала сервери, розташовані по всьому світу.
Об'єктами атак хакерів були західні банки та держустанови.
"Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті такої "діяльності" іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 мільярда доларів збитків", - розповідають в поліції.
Під час слідчих дій з'ясувалося, що роботу вірусної інфраструктури і поширення вірусу забезпечували зокрема двоє громадян України.
Щодо них відкрили справу за кількома статтями - про шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем і комп'ютерних мереж.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Про EMOTET вперше стало відомо ще у 2014 році. Вважається, що його створювали для кібератак на банки. Проте поступово функціонал EMOTET розширювався і він також став своєрідною платформою для встановлення на інфіковані пристрої інших шкідливих програм.
Останніми роками його регулярно включали до списків найнебезпечніших та найактивніших вірусів у світі.