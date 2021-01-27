Збитки на $2,5 млрд. Поліція викрила хакерів, що поширювали найнебезпечніший вірус

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Українська кіберполіція викрила транснаціональне угруповання хакерів, які поширювали вірус EMOTET.

Правоохоронці кажуть, що це найнебезпечніший у світі вірус. Таку ж характеристику йому дають і в пресрелізі Європолу.

Над операцією із викриття зловмисників спільно працювали правоохоронці з Німеччини, Франції, США, Нідерландів, України та ще низки країн.

Українська сторона виступала "локомотивом проведення операції", твердять у Нацполіції.

EMOTET поширювався за допомогою спам-розсилок через текстові документи тощо. Проникнувши у програмне забезпечення, вірус з-поміж іншого отримував доступ до персональних даних користувачів: паролів, логінів, історії браузера та банківських даних.

Інфраструктура EMOTET включала сервери, розташовані по всьому світу.

Об'єктами атак хакерів були західні банки та держустанови.

"Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті такої "діяльності" іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 мільярда доларів збитків", - розповідають в поліції.

Під час слідчих дій з'ясувалося, що роботу вірусної інфраструктури і поширення вірусу забезпечували зокрема двоє громадян України.

Щодо них відкрили справу за кількома статтями - про шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем і комп'ютерних мереж.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про EMOTET вперше стало відомо ще у 2014 році. Вважається, що його створювали для кібератак на банки. Проте поступово функціонал EMOTET розширювався і він також став своєрідною платформою для встановлення на інфіковані пристрої інших шкідливих програм.

Останніми роками його регулярно включали до списків найнебезпечніших та найактивніших вірусів у світі.