Британія нагодує сірих білок оральними контрацептивами. Їх стало забагато

Підпис до фото, У Британії сірі білки майже повністю витіснили рудих

Британський уряд схвалив проєкт контролю чисельності сірих білок за допомогою оральних контрацептивів.

В годівниці для тварин підкладатимуть смачну горіхову пасту, приправлену контрацептивами.

Сірі білки - відносно новий вид для Британських островів. Сюди їх наприкінці позаминулого століття привезли з Північної Америки - відтоді вони практично повністю витіснили з лісів та парків своїх рудих родичів.

Міністр з питань навколишнього середовища Британії твердить, що сірі білки та інші інвазивні види (занесені на острови та такі, що швидко розмножуються і витісняють місцевих тварин) завдають шкоди лісам на суму в сотні мільйонів фунтів стерлінгів щороку.

Відомим поборником повернення рудих білок є принц Чарльз, під чиїм патронажем для цього створений спеціальний фонд.

"Ці чарівні і кмітливі створіння не втомлюються нас дивувати", - написав він минулого тижня, назвавши руду білку "символом і ознакою здорового лісу".

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За оцінками експертів, у Британії мешкає близько 3 мільйонів сірих білок. Вони обгризають кору з молодих дерев, віддаючи при цьому перевагу широколистяним породам, особливо дубам, і підривають урядову екологічну програми з посадки нових дерев.

Британський уряд і публіка надають цій програмі особливого значення як частині боротьби за зниження вмісту в атмосфері CO2.

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"Хороша альтернатива рушниці"

Проблемою білок займається об'єднання природоохоронних та лісозахисних рухів під назвою UK Squirrel Accord. Саме воно у 2017 році вперше запропонувало давати тваринам контрацептиви і відтоді експериментували з різними способами того, як згодувати їх білкам.

Минулого року об'єднання випробувало в Східному Йоркширі спеціальну модель годівниці, в яку не може проникнути жодна тварина, окрім сірої білки.

На годівницю наносилася фарба-маркер, яка, потрапляючи на хутро білки, змушувала його світитися в ультрафіолетових променях. Таким чином екологи встановили, що близько 90% білок, які мешкають в лісі, відвідували такі годівниці багаторазово. Це дозволить досягти бажаного ефекту зі зменшення популяції.

Урядове агентство зі здоров'я тварин і рослин вважає, що за кілька років кількість сірих білок знизиться в 10 разів.

Голова Королівського лісного товариства Саймон Ллойд минулого тижня запропонував відстрілювати сірих білок, але уряд обрав більш гуманний варіант.

"Це хороша альтернатива рушниці", - сказав у розмові з BBC еколог з Единбурзького університету Напіра Джейсон Гілкріст.