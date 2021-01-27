СБУ виклала аудіозаписи про підготовку вбивства одного з керівників спецслужби

Автор фото, UNIAN

СБУ оголосила підозру експершому заступнику голови відомства Дмитру Нескоромному в організації підготовки вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Затримати Нескоромного наразі не вдалося: у пресслужбі відомства кажуть, що розшукують його для проведення допиту.

У повідомленні СБУ йдеться, що Дмитро Нескоромний разом зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком "вирішили позбавити життя" Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Мотив злочину, за версією слідства, - те, що Наумов перешкоджав поверненню Нескоромного на високу посаду в СБУ, а також виступав проти призначення до відомства членів його команди.

Фігуранти справи - Нескоромний і Расюк - нібито розробили детальний план злочину, і в період з жовтня по січень Расюк знайшов виконавців, забезпечив їхнє фінансування та організував стеження за Наумовим.

В СБУ кажуть, що мають низку доказів, які це підтверджують - відео- та фотоматеріали, а також аудіозаписи розмов.

Два таких записи Служба безпеки виклала у відкритий доступ. На одному з них нібито звучать голоси Нескоромного і Расюка, на іншому Расюк спілкується зі ще однією особою щодо організації злочину.

Расюк нібито просить співрозмовника, аби Наумов на пів року потрапив до лікарні і додає, що йому було б не шкода, якби той помер.

Співрозмовник Расюка своєю чергою розповідає, що для виконання злочину готовий привезти "пацанів з Бєлгорода", які не залишать слідів і швидко залишать територію України.

23 січня СБУ повідомляла про затримання одного з фігурантів справи - тоді його прізвище відкрито не називали, проте тепер пояснили, що йдеться саме про Юрія Расюка.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тим часом Дмитро Нескоромний досі не затриманий.

23 січня - після того, як про справу почали писати ЗМІ, - в телеграмі з'явився канал, підписаний іменем Дмитра Нескоромного.

Там усю історію назвали провокацією з боку СБУ та оточення очільника відомства Івана Баканова.

"Я знав про її підготовку заздалегідь. Я знав, що при затриманні мене планують ліквідувати. Тому залишив Україну. Зараз я перебуваю в Європі", - йдеться в одному з повідомлень.

У цьому ж телеграм-каналі анонсували пресконференцію Нескоромного, яка має пройти 2 лютого у Брюсселі.

Під час неї нібито будуть розкриті деталі "провокації" з боку СБУ та "сенсаційні факти про корупцію у вищих ешелонах влади в Україні".