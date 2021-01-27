Байден і Путін розійшлися щодо України. Теленовини ВВС
У випуску 27 січня:
- Перша телефонна розмова між новим президентом США Джо Байденом і російським лідером Путіним викрила низку принципових розбіжностей, у першу чергу - щодо України і прав людини. Включення кореспондентів зі США про різні підходи Вашингтона і Москви;
- Роковини звільнення нацистського табору смерті Аушвіц - сьогодні світ вшановує жертв Голокосту. Особливості меморіальних заходів у часи пандемії;
- Уханський гуртовий ринок через рік після спалаху нового коронавірусу - що змінилося і що приховує китайська влада;
- Передихнути після боротьби з раковим захворюванням - у сідлі велосипеда? Розповідь про британця, який крутить педалі на пів світу.
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