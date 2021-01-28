Apple б'є рекорди попри світову кризу. Чому люди купують гаджети зараз
Компанія Apple встановила черговий рекорд з продаж своїх останніх телефонів, ноутбуків та інших гаджетів. І це попри світову економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу,
Тепер Apple прогнозують "суперцикл".
Так у компанії звітують, що за останній квартал 2020 року їй вдалося продати техніки на рекордні 111 млрд доларів по всьому світу - це на 21%, ніж у попередньому році.
Такі успіхи Apple пояснюють тим, що пандемія змістила багато роботи та бізнес-активності онлайн, що підживлює потребу людей в нових технологіях і девайсах.
За даними компанії, зараз у всьому світі активно використовуються 1,65 млрд гаджетів її виробництва. Понад 1 млрд з них - це "айфони".
Посилив успіх Apple і недавній випуск iPhone 12. Керівництво компанії каже, що поява цієї моделі стала імпульсом для того, щоб її продукцію почала купувати рекордна кількість людей - нових клієнтів або ж тих, хто вирішив просто оновити свої старі "айфони".
Найбільше продажі Apple зросли у великому Китайському регіоні (включно з Гонконгом та Тайванем), де економічна криза через коронавірус вже відступила й з'явився великий попит на телефони, які підтримують мережі 5G. Стрибок ажіотажу становив там понад 57% за рік.
Так само більше продуктів Apple почали купувати в Європі (на 17%) та обох Америках (на 11%).
"Продукція показує себе дуже добре по всьому світу. Ми дуже оптимістично очікуємо на майбутні результати кварталу в березні", - прогнозує фінансовий директор Apple Лука Маестрі.
А аналітик компанії Wedbush Securities Ден Айвс вважає, що техногігант зараз лише входить у свій "суперцикл", адже він нарешті продає моделі телефонів, які йдуть у руслі оновлення телекомунікаційних мереж.
Аналітика: Джемс Клейтон, репортер з питань технологій у Північній Америці
Техногіганти отримали надзвичайно прибуткову пандемію.
Деякі цифри дійсно дуже вражають.
Те, що Apple зафіксували продажі у понад 100 мільярдів доларів лише за три місяці, просто дивовижно.
Показники Facebook також суттєво зросли за минулий рік.
Поки інші компанії намагалися виживати, "великі технології" процвітали.
Всім цим неймовірним цифрам є й інші пояснення. Звичайно, фанати "айфонів" ухопилися за нові iPhone12 з 5G.
Але мова не лише про успіхи Apple та Facebook. Всі великі технологічні компанії мали пробивний рік.
Через Covid-19 люди змушені були проводити більше часу вдома - купуючи речі онлайн, слідкуючи за всім в інтернеті та спілкуючись онлайн.
Тому, можливо, й не дивно, що ці компанії тепер звітують про рекорди.
Але такі цифри, на думку багатьох, вказують ще й на те, що техногіганти стали занадто великими, щоб провалитися на ринку.
Тож показники справді вражають.
Але вони водночас викликають і більше складних питань зі сторони політиків: чи справді ці мегакомпанії діють на чесному ринку з достатньою конкуренцією?