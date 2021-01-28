Apple б'є рекорди попри світову кризу. Чому люди купують гаджети зараз

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Компанія Apple встановила черговий рекорд з продаж своїх останніх телефонів, ноутбуків та інших гаджетів. І це попри світову економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу,

Тепер Apple прогнозують "суперцикл".

Так у компанії звітують, що за останній квартал 2020 року їй вдалося продати техніки на рекордні 111 млрд доларів по всьому світу - це на 21%, ніж у попередньому році.

Такі успіхи Apple пояснюють тим, що пандемія змістила багато роботи та бізнес-активності онлайн, що підживлює потребу людей в нових технологіях і девайсах.

За даними компанії, зараз у всьому світі активно використовуються 1,65 млрд гаджетів її виробництва. Понад 1 млрд з них - це "айфони".

Посилив успіх Apple і недавній випуск iPhone 12. Керівництво компанії каже, що поява цієї моделі стала імпульсом для того, щоб її продукцію почала купувати рекордна кількість людей - нових клієнтів або ж тих, хто вирішив просто оновити свої старі "айфони".

Найбільше продажі Apple зросли у великому Китайському регіоні (включно з Гонконгом та Тайванем), де економічна криза через коронавірус вже відступила й з'явився великий попит на телефони, які підтримують мережі 5G. Стрибок ажіотажу становив там понад 57% за рік.

Так само більше продуктів Apple почали купувати в Європі (на 17%) та обох Америках (на 11%).

"Продукція показує себе дуже добре по всьому світу. Ми дуже оптимістично очікуємо на майбутні результати кварталу в березні", - прогнозує фінансовий директор Apple Лука Маестрі.

А аналітик компанії Wedbush Securities Ден Айвс вважає, що техногігант зараз лише входить у свій "суперцикл", адже він нарешті продає моделі телефонів, які йдуть у руслі оновлення телекомунікаційних мереж.

Автор фото, Reuters

Аналітика: Джемс Клейтон, репортер з питань технологій у Північній Америці

Техногіганти отримали надзвичайно прибуткову пандемію.

Деякі цифри дійсно дуже вражають.

Те, що Apple зафіксували продажі у понад 100 мільярдів доларів лише за три місяці, просто дивовижно.

Показники Facebook також суттєво зросли за минулий рік.

Поки інші компанії намагалися виживати, "великі технології" процвітали.

Всім цим неймовірним цифрам є й інші пояснення. Звичайно, фанати "айфонів" ухопилися за нові iPhone12 з 5G.

Але мова не лише про успіхи Apple та Facebook. Всі великі технологічні компанії мали пробивний рік.

Через Covid-19 люди змушені були проводити більше часу вдома - купуючи речі онлайн, слідкуючи за всім в інтернеті та спілкуючись онлайн.

Тому, можливо, й не дивно, що ці компанії тепер звітують про рекорди.

Але такі цифри, на думку багатьох, вказують ще й на те, що техногіганти стали занадто великими, щоб провалитися на ринку.

Тож показники справді вражають.

Але вони водночас викликають і більше складних питань зі сторони політиків: чи справді ці мегакомпанії діють на чесному ринку з достатньою конкуренцією?