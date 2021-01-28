У Франції затримали підозрюваних у дикому побитті українського підлітка

Автор фото, twitter.com/OmelchenkoVadym Підпис до фото, Фото Юрія з закликом допомогти знайти свідків злочину поширив у Twitter посол України у Франції Вадим Омельченко

Французька поліція провела у містечку Ванв на околиці Парижу операції із затримання дев'ятьох підозрюваних у побитті 15-річного українського підлітка Юрія. Про це повідомляє у Facebook посольство України у Франції.

"Арештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначають, що згідно з першими результатами розслідування, Юрій постраждав під час нападу, який банда вчинила, аби помститися за побиття підлітка з Ванва у кварталі Богренель у Парижі. На місці злочину поліція знайшла молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів.

Французьке видання Le Point пише, що вісім з дев'яти затриманих - неповнолітні. Підозрюють, що вони брали участь у сутичках між бандою RD4 з вулиці Катр-Фрер-Пеньйо в паризькому кварталі Богренель та бандою з міста Ванв. Кілька затриманих були учнями ліцею Мішле у Ванві. Згідно з даними слідства, Юрій міг стати жертвою "матчу-реваншу" після побиття іншого підлітка кількома днями раніше.

"Потерпілий юнак, якщо він і відвідує плиту (місце на цокольному поверсі будівлі, де стався напад. - Ред.) району Богренель, не має судимості, всупереч інформації, опублікованій у пресі", - наголошує Le Point з посиланням на дані слідства.

Видання пише, що в 15-му окрузі Парижа, де сталося побиття, бійки відбуваються регулярно з 2012 року. В окрузі є кілька банд, які формуються навколо однієї-двох впливових родин. Через торгівлю наркотиками вони залучають до своєї діяльності підлітків.

Анонімний представник судової влади повідомив виданню, що неповнолітніх складно відправити за ґрати, за винятком кримінальних правопорушень. Такі криваві бійки є рідким явищем.

Як повідомляє BFM TV, у Юрія після нападу травми черепа, зламані руки, пальці та ребра. Він кілька днів був у стані штучної коми. У вівторок йому зробили операцію на очах, підліток досі страждає від болі.

Напад

15-річний український підліток Юрій, який навчається в одній зі шкіл Парижу, опинився в реанімації після жорстокого нападу з використанням арматури.

Напад стався 15 січня приблизно о 17:00 у центрі французької столиці, у районі Богренель, що за 1,5 км від Ейфелевої вежі. Наприкінці минулого тижня ця історія стала однією з ключових у французьких ЗМІ, про неї написав у понеділок у Facebook і Володимир Зеленський.

"Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали. Хлопець досі у важкому стані з численними травмами, досі лікарі стараються бути дуже обережними у своїх прогнозах. Але є підстави сподіватися, що він одужає", - повідомив 24 січня президент Зеленський.

Юрій, якому на момент нападу було 14 років, як і його друзі, намагався втекти, але впав. Приблизно 10 нападників лупцювали його, застосували арматуру.

На відео з камер спостереження, яке поширюють в соцмережах, помітно, що в побитті хлопця беруть участь всі нападники.

"Десять фігур в капюшонах і масках, які згрупувалися навколо юнака, що згорнувся на землі, б'ють його кулаками, ногами. Один з них використовує якийсь предмет, молоток чи великий гайковий ключ, і завдає чотири удари по тілу і по голові. Потім банда втекла. Хлопець лежить на землі, він перестав рухатися", - описує побачені кадри видання Le Monde.

Мати підлітка Наталія Крушеник повідомила телеканалу BFMTV, в якому стані хлопця забрали медики: "Вони пробили йому череп, зламали руку, пальці, ребра".

Після того, як хлопця доставили до лікарні, його ввели у штучну кому. На вихідних підліток прийшов до тями.

"Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування - необхідні стимули", - пообіцяв Зеленський.

У Франції напад у центрі столиці викликав обурення і заклики відправити за ґрати нападників.

"Напад неймовірної дикості. Слідство має пролити світло на факти та притягнути до відповідальності винних у цьому мерзенному вчинку", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

"Надзвичайно обурена неймовірною агресією проти молодого Юрія. Винних треба знайти і віддати під суд. Вся моя підтримка йому та його родині", - написала у Twitter мерка Парижа Анн Ідальго.

"Мерзенний напад на школяра банди покидьків. Треба відновити порядок: жорсткі вироки нападникам, зупинка соціальних виплат для родин. Всім серцем сподіваюсь, що цей хлопець вийде з коми без ускладнень",- написав у Facebook французький політик-голліст Ніколя Дюпон-Еньян.

"Нам потрібно звикати до цього дикунства? Нам потрібно звикати до цих варварських розправ? Сьогодні Юрій, завтра хто? Уряд більше не може закривати очі на це щоденне ультранасильство і реагувати на нього лише культурою виправдання" - заявила у Twitter лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен.

Французькі знаменитості бажають Юрію якнайшвидшого одужання.

"Нестерпні кадри. Сил тобі, Юрію, одужуй", - написав у Twitter форвард збірної Франції Антуан Грізманн.

Побажав якнайшвидшого одужання і знаменитий французький кіноактор Омар Сі.

Національна полеміка

"Жорстокий напад банди в Парижі на 15-річного Юрія викликав національну полеміку", - пише Le Monde.

За даними видання, Юрій - студент колежу Гійома Аполлінера в Парижі. Він грає у баскетбол у спортивному клубі Athletic у передмісті столиці Булонь-Бійанкур і його описують як "старанного учня". Вже після нападу хлопцю виповнилося 15 років.

Видання описує, як мати постраждалого Наталія протягом тижня розклеювала плакати у районі нападу із закликом до можливих свідків злочину повідомити подробиці нападу. 22 січня анонімний акаунт в Twitter розмістив відеозапис нападу, за два дні кількість його переглядів перевищила 4 млн. .

У французьких ЗМІ цей випадок викликав обговорення щодо криміналізації серед молоді у Франції. Праві видання, такі як Les Valeurs Actuelles, пишуть про провал політики мультикультуралізму.

Звинувачення на адресу матері

Видання Liberation 27 січня повідомило, що мати Юрія, 38-річна Наталя Крушеник, фігурує в розслідуванні про торгівлю людьми.

Одинадцять жінок з України поскаржилися, що вона незаконно найняла їх на роботу прибиральницями в компанію V.I.P. Services Concierges - консьєрж-сервіс, який переважно обслуговує Airbnb.

Паризька прокуратура вже розпочала розслідування за скаргами про "приховану" та "нелегальну" працю і торгівлю людьми. На питання, чи пов'язана ця справа із побиттям сина Крушеник в Парижі 15 січня, прокуратура відмовилася відповідати.

Жінок начебто рекрутували в Івано-Франківську.

За словами однієї з них, вони приїжджали до Франції за туристичною візою та залишалися там після того, як закінчувався її термін дії.

Деяких жінок рекрутували в українській церкві Сен-Жермен-де-Пре в Парижі, де Крушеник працювала викладачем французької мови. В інших випадках оголошення розміщували на Facebook українською мовою.

Всього на компанію V.I.P. ServicesConcierges працювало близько шістдесяти українок, розповідають її колишні робітниці.

Їхня щоденна робота була виснажливою, пригадує 55-річна Оксана, яку звільнили з компанії після того, як вона почала вимагати кращих умов.

Треба було міняти постільну білизну, мити туалети та готувати приміщення до приходу нових клієнтів, і часто адреси були в протилежних частинах міста.

"Нам платили 50 євро на добу, 75 євро у неділю, і в день треба було облаштувати мінімум 4-5 квартир - з 9:30 до 18 години. Але всю білизну та продукти змушені були носити з собою. Через те, що ми витрачали час на транспорт, треба було постійно працювати понад норму, і це не оплачувалося. І не можна було відпочивати", - розповіла Оксана.

Також у них не було вихідних, додає жінка. Інколи затримували зарплату чи взагалі не платили.

Водночас Крушеник наполягає, що жінки були влаштовані на роботу законно.

Про Наталію Крушеник відомо, що вона є випускницею Ужгородського національного університету, де вивчала французьку мову. У 2000-х роках вона разом з сином переїхала до Франції.

Звинувачення на адресу Наталії Крушеник викликали бурхливі дискусії в соцмережах серед українських користувачів.