Українці матимуть широкий доступ до вакцини від COVID лише у 2023 році - The Economist

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Українці матимуть широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року, свідчать останні дані The Economist Intelligence Unit (EIU).

Видання проаналізувало інформацію про очікуваний прогрес вакцинації у країнах-членах ЄС, врахувавши дані з контрактів поставок, обмеженням, відсотку тих, хто від вакцинації відмовляється, населення та кількості медичного персоналу у країнах.

І дійшло висновку, що 85% країн, що розвиваються, серед яких і Україна, не матимуть можливості почати масову вакцинацію протягом найближчих двох років.

Поряд з Україною у переліку, серед інших, - Болівія, Парагвай, Венесуела, Нікарагуа, Гондурас та більшість країн Африки.

"Деякі з цих країн, особливо бідніші з великою кількістю молодого населення, можуть втратити мотивацію до розповсюдження вакцин, особливо у разі, якщо хвороба швидко поширюватиметься або витрати, пов'язані з її доставкою, виявляться надто високими", - каже голова департаменту прогнозів EIU Агат Демаре.

Ці країни, у тому числі і Україна, розраховують на отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX. Проте її поставки можуть бути повільними, бо серед інших факторів, залежать і від прогресу вакцинації у розвинених країнах.

The Economist пише, що попри те, що розвинені країни вже розпочали вакцинацію проти Covid-19, на перехід до масової імунізації піде час. Йдеться про препарати виробництва компаній Pfizer-BioNTech (США/Німеччина), Moderna (США) and AstraZeneca (Британія).

Однією з ключових причин видання називає проблему, пов'язану з виробництвом вакцини, оскільки багато країн замовили її у надмірній кількості. Інше питання, що потребує вирішення, - вартість програм масової імунізації, особливо для країн, що розвиваються, які мають обмежені ресурси.

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За прогнозами видання, пріоритетні групи населення у більшості заможних країн пройдуть вакцинацію до кінця березня, а у решті - до кінця червня, що має покращити світові економічні перспективи вже з другої половини 2021 року.

Проте до цього моменту життя не повернеться до нормального русла, оскільки програми вакцинації для більшості населення продовжуватимуться до середини 2022 року, очікує The Economist.

Для багатьох країн з середнім рівнем доходу, серед яких видання виділяє Індію та Китай, процес масової вакцинації може розтягнутися до кінця 2022 року.

The Economist також звертає увагу на феномен "вакцинної дипломатії" і пише, що Китай та Росія розгортатимуть виробництво та поширення власних препаратів за межами своїх країн "з метою просування власних інтересів" цього року і надалі.

Так, наприклад, російську вакцину Sputnik V вже зареєстрували у Венесуелі та Білорусі. Остання домовилася з Москвою про виробництво вакцини у себе вдома.

"Під час поширення вакцини і Росія, і Китай намагатимуться застосувати транзакційний підхід, використовуючи вакцини проти коронавірусу як розмінну монету для просування своїх стратегічних інтересів", - каже Демаре.

Насамкінець, аналітикиня нагадує, що вакцини проти таких захворювань, як поліо та туберкульоз доступні вже кілька десятиліть, проте не всі бідні країні мають до них доступ і досі.

"Те, що лише торік назвали "новим коронавірусом", залишиться з нами надовго, поряд з іншими хворобами, що протягом століть змінювали наше життя", - підсумовує директорка департаменту прогнозів EIU.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС