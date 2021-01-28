Чому YouTube заблокував Дубінського

Автор фото, Укрінформ / YouTube Підпис до фото, "Ютуб" Дубіснького наразі не відкривається і не знаходиться - система радить пошукати щось інше

Мережа YouTube заблокувала сторінку депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, де він публікував свої звернення.

Там він періодично розмірковував про "зовнішнє управління" в Україні та ділився думками про політичні процеси та "інсайди".

Сам політик, на якого США нещодавно наклали економічні санкції за "російську мережу дезінформації", називає це наслідком "неправдивого доносу українських аферистів".

Заблокований канал

Автор фото, YouTube Підпис до фото, Таке повідомлення видає відеохостинг при спробі зайти на канал "DubinskyPro". Також його вже не видає пошук.

Раніше стало відомо про проблеми з роботою сайту новин від Олександра Дубінського Dubinsky.pro, а у четвер зранку перестала відкриватися і його YouTube-сторінка.

"На жаль, сторінка недоступна. Спробуйте пошукати щось ще", - повідомляє система при спробі зайти на YouTube-канал DubinskyPro.

Перед цим низка користувачів та ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Дубінський начебто змінив URL-адресу свого каналу, щоб зберегти його від блокування. Чи дійсно це так, точної інформації немає.

Проблеми з платформою YouTube, яка належить американському інтернет-гіганту Google, можуть бути пов'язані з економічними санкціями США або ж зі скаргами на сам аккаунт - при заході на, як вважається, новий URL каналу, з'являється повідомлення його видалення через "порушення правил спільноти".

За даними ексдепутата Сергія Лещенка, з яким у Дубінського останнім часом були не найкращі стосунки, на канал DubinskyPro було підписано 300 тис. юзерів.

Автор фото, "Лещенко тут"

Його видалення є "прямим наслідком введення санкцій США", вважає Сергій Лещенко.

Що каже сам Дубінський

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Нардеп Дубінський у футболці про "заборону" диркетора НАБУ Артема Ситника. Конфронтація Дубінського з НАБУ і стала однією з причин американських санкцій проти депутата. Інша - його співпраця з Андрієм Деркачем, якого США вважають агентом Росії.

"Ще 10 днів тому я заявляв на пресконференції, що після рішення Мінфіну США про санкції, яке було ухвалене в результаті абсолютно неправдивого доносу на мене українських аферистів, буде здійснюватися блокування соціальними мережами моїх сторінок", - написав Олександр Дубінський на своєму Facebook.

За його словами, тепер жертвами доносу стали "сотні тисяч моїх підписників". І він пообіцяв боротися з "інформаційною блокадою".

Наразі залишаються активними його сторінки у Facebook, Twitter та Telegram.

Звідки проблеми у Дубінського

Автор фото, interfax.com.ua Підпис до фото, Пресконеференція Дубінського і Деркача

11 січня стало відомо, що Олександр Дубінський та ще кілька українців і медіаресурсів потрапили до санкційного списку Міністерства фінансів США через "пов'язану з Росією мережу дезінформації".

У США Олександра Дубінського вважають пов'язаним з іншим українським депутатом - Андрієм Деркачем - проти якого американські санкції діють ще з минулої осені, а самого політика називають "активним російським агентом, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

Деркачу закидають спробу втрутитися у президентські вибори в США через "вкиди" компромату на тодішнього кандидата, а нині вже президента Джозефа Байдена.

Підпис до фото, У 2019 році Олександр Дубінський став депутатом-мажоритарником від "Слуги народу", а на місцевих виборах 2020 року очолив її партійну організацію в Київській області

Попри те, що Олександр Дубінський проводив разом з Деркачем спільну пресконференцію про компанію "Бурісма" (щодо якої намагалися почати розслідування проти сина Байдена), сам депутат відкидає звинувачення на свою адресу про спроби втручатися в американські вибори.

Санкції проти себе він назвав "корупційною аферою", яку організували "брехливі доноси шабунят" - за прізвищем керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна.

"Я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі американські вибори, і ніколи не мав стосунку до оприлюднення... так званих плівок Порошенко-Байдена", - запевняв Олександр Дубінський.

Він продовжує залишатися у пропрезидентській фракції "Слуга народу", а також очолювати київську обласну організацію однойменної партії.

Його також пов'язують з бізнесменом Коломойським, на каналах якого він працював довгий час.

За даними низки ЗМІ з посиланням на джерела у "Слузі народу", президент Володимир Зеленський нещодавно на зустрічі зі своєю політсилою начебто закликав Дубінського вийти з її фракції, але той відмовився.

"Я готовий піти з політики тільки в одному випадку: якщо за мій відхід Україні повернуть вкрадені у неї як мінімум 25 мільярдів доларів. Саме така цифра, мінімальна цифра, тих коштів, які я намагаюся повернути в Україну і в поверненні яких ці аферисти перешкоджають мені", - йдеться в опублікованому зверненні Дубінського до президента і колег по партії.