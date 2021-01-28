Серіал "Бріджертони" встановив новий рекорд Netflix

Автор фото, Netflix

Усього за 28 днів після прем'єри серіал "Бріджертони" на Netflix подивилися 82 мільйони сімей, які мають підписку на цей стримінговий сервіс.

Це новий рекорд в історії Netflix - ще жодна стрічка не набирала таку кількість переглядів так швидко.

Фактична аудиторія шоу - ще більша за 82 мільйони, адже одним акаунтом Netflix нерідко користуються одразу по кілька людей. Так само статистика не враховує і нелегальні перегляди серіалу в мережі.

Майже в усіх країнах, де доступний Netflix, "Бріджертони" потрапили до топ-10 за популярністю. У 83 країнах серіал узагалі посів першу сходинку.

Що за серіал

Прем'єра "Бріджертонів" відбулася місяць тому, 25 грудня. Це костюмована мелодрама, в основу якої лягли романи письменниці Джулії Квін.

Події стрічки розгортаються в Лондоні 19 століття. В центрі сюжету - родина Бріджертонів, яка намагаються видати заміж старшу доньку.

Оглядачі припускають, що вибуховій популярності серіалу посприяв з-поміж іншого карантин, через який глядачі багато часу проводять вдома перед екранами телевізорів та комп'ютерів.

"Думаю, що серіал став віддушиною для аудиторії в той самий час, коли він був потрібен. "Бріджертони" - це пишна, яскрава історія кохання в епоху Регентства. Вона про романтику, любов і насолоду. Думаю, всі ці речі є дійсно універсальними темами, на які реагують люди", - розповів один із авторів серіалу Кріс Ван Дусен.

"Бріджертонів" активно обговорювали не лише через його сюжетні особливості, а й через підбір акторів - попри те, що події розгортаються в Англії 19 століття, частину ролей тут виконують темношкірі.

Одні глядачі критикували авторів шоу за історичну недостовірність, інші, навпаки, - хвалили за расове різномаїття акторського складу.

Попри всі суперечки, за даними популярного агрегатору кінорецензій Rotten Tomatoes, "Бріджертони" отримав переважно позитивні відгуки як він кінокритиків (82% схвальних рецензій), так і від широкої публіки (89%).