Серіал "Бріджертони" встановив новий рекорд Netflix
Усього за 28 днів після прем'єри серіал "Бріджертони" на Netflix подивилися 82 мільйони сімей, які мають підписку на цей стримінговий сервіс.
Це новий рекорд в історії Netflix - ще жодна стрічка не набирала таку кількість переглядів так швидко.
Фактична аудиторія шоу - ще більша за 82 мільйони, адже одним акаунтом Netflix нерідко користуються одразу по кілька людей. Так само статистика не враховує і нелегальні перегляди серіалу в мережі.
Майже в усіх країнах, де доступний Netflix, "Бріджертони" потрапили до топ-10 за популярністю. У 83 країнах серіал узагалі посів першу сходинку.
Що за серіал
Прем'єра "Бріджертонів" відбулася місяць тому, 25 грудня. Це костюмована мелодрама, в основу якої лягли романи письменниці Джулії Квін.
Події стрічки розгортаються в Лондоні 19 століття. В центрі сюжету - родина Бріджертонів, яка намагаються видати заміж старшу доньку.
Оглядачі припускають, що вибуховій популярності серіалу посприяв з-поміж іншого карантин, через який глядачі багато часу проводять вдома перед екранами телевізорів та комп'ютерів.
"Думаю, що серіал став віддушиною для аудиторії в той самий час, коли він був потрібен. "Бріджертони" - це пишна, яскрава історія кохання в епоху Регентства. Вона про романтику, любов і насолоду. Думаю, всі ці речі є дійсно універсальними темами, на які реагують люди", - розповів один із авторів серіалу Кріс Ван Дусен.
"Бріджертонів" активно обговорювали не лише через його сюжетні особливості, а й через підбір акторів - попри те, що події розгортаються в Англії 19 століття, частину ролей тут виконують темношкірі.
Одні глядачі критикували авторів шоу за історичну недостовірність, інші, навпаки, - хвалили за расове різномаїття акторського складу.
Попри всі суперечки, за даними популярного агрегатору кінорецензій Rotten Tomatoes, "Бріджертони" отримав переважно позитивні відгуки як він кінокритиків (82% схвальних рецензій), так і від широкої публіки (89%).