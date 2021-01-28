Берні Сандерс заробив майже $2 млн завдяки вірусному фото

Автор фото, AFP

Вірусна фотографія сенатора Берні Сандерса, зроблена під час інавгурації Джо Байдена, принесла йому майже 2 мільйона доларів.

Замовлення на футболки та стікери зі знімком, який швидко став мемом у мережі, продовжують надходити, а жителька Вермонта, яка зшила Сандерсу рукавиці сподівається оплатити з цих доходів освіту доньки.

Фото похмурого Сандерса, який під час інавгурації сидить на відстані від інших гостей в коричневій парці та великих шерстяних рукавицях, розлетілося по соцмережах одразу після інавгурації.

Користувачі вставляли зображення сенатора в кадри з голівудських фільмів, фотохроніки Ялтинської конференції, аніме та "Гру престолів".

Новий мем почали швидко монетизувати.

Футболки по 27 доларів і світшоти по 45 доларів з'явилися на офіційному сайті Сандерса минулого четверга і були розпродані менш як за годину. Зараз їх так само неможливо замовити.

Загалом за п'ять днів товари зі знаменитим фото принесли соціалісту Сандерсу близько 1,8 мільйона доларів, йдеться в його заяві.

"Ми з Джейн (дружина Сандерса - Ред.) були вражені творчими здібностями, які так багато людей показали упродовж останнього тижня, і я дуже радий, що ми зможемо надати допомогу нужденним жителям Вермонта", - заявив політик, який входить до фракції демократів у Сенаті.

Джен Елліс, вчителька з Вермонта, яка зробила ті самі рукавиці з фото Сандерса, також отримала декілька тисяч замовлень, але виконувати їх не поспішає.

"Я більше не займаюсь рукавицями", - сказала вона в розмові з BBC.

Проте дізнавшись про популярність мему, Елліс все ж зшила кілька пар і тепер продає їх на аукціонах.

"На вихідних я зробила кілька пар для благодійності", - розповідає жінка.

Доходи від продажу першої пари віддадуть до вермонтської організації для ЛГБТК+ молоді, гроші від продажу другої підуть на потреби організації, що займається порятунком бездомних собак.

Прибуток від продажу третьої пари Джен Елліс витратить на сплату за навчання своєї доньки в коледжі.

У розмові з BBC жінка розповіла, що не займається в'язанням рукавиць - вона просто зшиває шматки старих светрів.

1,8 мільйона доларів, зібрані сенатором Сандерсом на продажі одягу, підуть на користь благодійної організації Meals on Wheels, яка доставляє їжу людям, які не можуть купити її самостійно.

В офісі Сандерса також кажуть, що фотоагентство Getty, яке продає права на використання фото в США, зобов'язалося передати тій-таки організації всі ліцензійні виплати, отримані за використання фото сенатора. У самій Getty це, щоправда, поки не коментували.

Meals on Wheels також отримає ще 20 тисяч доларів від продажу в'язаної ляльки Сандерса, яку зробила 46-річна Тобі Пералес із Техасу. Минулого тижня її виставили на інтернет-аукціон eBay, де її придбали за 20 тисяч доларів - при тому, що початкова ціна становила 99 центів.

"Я розговорилася з подругою, яка також робить речі. Вона сказала, що Берні продає світшоти і віддає виручку Meals on Wheels. Тоді я зрозуміла, що хочу зробити з лялькою, яку зв'язала", - розповідає жінка.

Представник eBay підтвердив, що отримані кошти дійсно отримає організація Meals on Wheels.