Суд скасував новий правопис. Уряд збирається оскаржити

Автор фото, Unian

Заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць повідомила, що Кабмін оскаржить рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови уряду, якою затверджувалася нова редакція правопису.

"Ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів", - йдеться в повідомленні.

Про рішення Окружного адмінсуду 28 січня спершу повідомив адвокат Дмитро Ільченко, який представляв інтереси позивачів - жительки міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки, та громадської організації "Правова держава".

За словами Ільченка, позов про скасування постанови направляли "для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів". Ільченко додав, що уряд не мав права змінювати правопис - це, мовляв, не є його компетенцією.

"Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи", - написав Ільченко.

Ввечері задоволення позову і скасування постанови Кабміну підтвердили і в пресслужбі ОАСК.

"Судом було встановлено, що Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів", - йдеться в заяві суду.

Новий правопис

Нову редакцію правопису, яка стала приводом для судового позову, уряд ухвалив у 2019 році.

Над нею упродовж кількох років працювала Українська національна комісія з питань правопису.

Там розповідали, що новий правопис був розроблений "на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ" та що він зможе захистити українську мову від русифікації.

Хоча більшість норм нової редакції залишилися незмінними, деякі нововведення викликали чимало суперечок.

Новий правопис, приміром, дозволив писати не "проект", а "проєкт; не "кафедра", а "катедра"; не "фауна", а "фавна".

Детальніше про головні новації цієї редакції правопису можна почитати тут.

Скандальний суд

Окружний адмінсуд, який скасував постанову уряду про нову редакцію правопису, давно має суперечливу репутацію через низку резонансних рішень.

Приміром, у 2019 році ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Її в суді назвали "безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку".

Автор фото, НАБУ

Також Окружний адмінсуд того ж року заблокував перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка, за рішенням Верховної Ради, мала внести у свою назву зв'язок з Росією.

Серед інших резонансних вердиктів ОАСК - визнання незаконним рішення Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на проспекти Бандери і Шухевича відповідно; заборона Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я; скасування заборони на показ в Україні серіалу "Свати"; поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної служби та низка інших.