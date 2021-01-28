СБУ, поліція і податкова вже не "кошмаритимуть" бізнес. Хто і як його тепер перевірятиме

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Зі створенням Бюро економічної безпеки податкову міліцію ліквідують

Верховна Рада ухвалила закон, який замінить податкову міліцію та економічні підрозділи в СБУ та Нацполіції на єдиний орган, який розслідуватиме економічні злочини, - Бюро економічної безпеки.

Новий орган створений для "запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень" в сфері економіки та фінансів.

Бюро опікуватиметься такими правопорушеннями, як, наприклад, ухиляння від сплати податків, а також іншими діями, що "шкодять економічній безпеці держави".

Хто там працюватиме?

Працівники Бюро - детективи - можуть не лише аналізувати інформацію, але й вести слідчо-оперативну роботу.

Загалом, згідно із законом, у БЕБ - в центрі на місцях - працюватимуть 4 тисячі працівників.

Вони не можуть потрапити на роботу до Бюро без конкурсу, - раніше представники бізнесу застерігали, що без цього до нового органу просто перейдуть працівники старих структур, особливо податкової поліції.

Працівники БЕБ можуть мати спеціальні звання - від лейтенанта до генерала-полковника Бюро економічної безпеки.

Ті, хто має звання, користуватимуться соціальними гарантіями, подібними до соцгарантій, якими користуються поліцейські, і матимуть пенсії як у військових. Решта матимуть статус держслужбовця із відповідними виплатами.

Зарплата ж, як йдеться у законі, "повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи". До посадових окладів працівників Бюро додадуться надбавки та премії.

Очільника Бюро - директора - обиратимуть на відкритому конкурсі. Але призначатиме його уряд за поданням прем'єра. У первинному варіанті це була прерогатива президента, і це викликало багато застережень.

Директор БЕБ має бути не молодшим за 35 років і не старшим за 65 років, повинен мати вищу юридичну або ж економічну освіту.

Строк повноважень директора Бюро - 5 років. Звільнити його так само може уряд за поданням прем'єра, проте перелік підстав для цього обмежений.

Що вони робитимуть?

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Обшуки в офісах, що їх могли проводити три різні державні органи, стали справжнім "кошмаром" для бізнесу

За законом, працівники Бюро матимуть доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Від Бюро очікують таких глобальних зрушень, як "зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів", так і суто прикладних завдань - "оптимізації структури правоохоронних органів, матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів".

Показово, що в один день із ухваленням закону про Бюро економічної безпеки депутати також схвалили за основу проєкт змін до закону "Про Службу безпеки України". Серед іншого, він передбачає ліквідацію спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Навіщо це потрібно?

Автори закону вважають, що і поліція, і СБУ, так само, як і податкова міліція, працювали неефективно. У пояснювальній записці до проекту закону вони наводять такі дані: у 2019 році було зареєстровано 1287 кримінальних проваджень за ухилення від сплати податків. Проте судових рішень було "аж" 18 - 10 обвинувальних та 8 виправдувальних вироків.

Тобто дуже мало із порушених справ доходило до суду, а ще менше підтверджували провину тих, кого підозрювали в економічних злочинах.

Суперечки щодо того, яким має бути цей орган, щоб боротьба із економічними злочинами не перетворювалася на "кошмарення" бізнесу та "маски-шоу", із якими безуспішно боровся не один український уряд, тривала понад п'ять років.

Так само впродовж багатьох років це було однією із головних тем переговорів з МВФ та іншими міжнародними кредиторами України, які радили, щоб поліція чи СБУ зосереджувалися на властивих їм функціях - боролися зі злочинцями, терористами та шпигунами.

Одна із авторів закону, депутат від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк впевнена, що новий закон відповідає цим вимогам.

"Ми доклади всіх зусиль для дотримання балансу силових, аналітичних та правоохоронних функцій. Ми змогли надати достатні заробітні плати. Ми змогли впевнити Службу безпеки займатись властивими їм функціями контррозвідки та територіальної цілісності!" - написала вона у Facebook.

"БЕБ - це не про сторення чергового органу, який споживатиме кошти бюджету і давати додаткові проблеми для бізнесу. БЕБ - це про порядок, який повинен бути одним для усіх. Про те, щоб бізнес перевіряв лише один орган, а не три, чи чотири, чи п'ять, які по черзі приходять до бізнесмена", - заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Водночас у Головному науково-експертному управлінні Ради зауважують, що видатки на діяльність нового органу поки що не передбачені в бюджеті на 2021 рік. А припущення, що їх можна профінансувати за рахунок коштів, які вивільняються від податкової міліції, може й не справдитися.

Раніше представники бізнес-спільноти також застерігали, що 4 тисячі осіб - занадто великий штат для нового органу, якщо він не збирається стати черговим "каральним" органом для бізнесу.