Януковичу оголосили підозру в держзраді через Харківські угоди

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Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом генпрокурора оголосили Віктору Януковичу підозру в державній зраді - через так звані Харківські угоди, підписані між Києвом і Москвою у 2010 році.

Цей документ свого часу продовжив термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років - до 2042 року.

Януковича підозрюють зокрема в тому, що він за попередньою змовою з вищими посадовцями РФ, надав тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

"У результаті підписаних експрезидентом так званих Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України", - кажуть Офісі генпрокурора.

При цьому правоохоронці зазначають, що експрезидент діяв у порушення вимог законів України та нашкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

В ОГП додають, що Харківські угоди підписували під приводом отримання Україною знижки на природний газ, проте на практиці жодних знижок надано не було.

За версією слідства, Російська Федерація спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за поставку природнього газу, а потім в його погашення, в тому числі шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала на території України свій флот.

Вже у 2014 році, додають правоохоронці, все це призвело до того, що військовослужбовці Чорноморського флоту РФ "у взаємодії з іншими російськими підрозділами здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України".