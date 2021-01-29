Фільм Навального про палац Путіна набрав 100 млн переглядів. Українці в лідерах

Автор фото, palace.navalny.com

Фільм Олексія Навального "Палац для Путіна" набрав 100 млн переглядів в YouTube, повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, з посиланням на внутрішню статистику каналу. Наразі публічно соцмережа показує, що фільм подивилися 100,5 млн разів. Населення Росії складає 144 млн людей.

На другому місці після росіян за кількістю переглядів опинилися українці. В Україні, за даними Youtube, "Палац" станом на 28 січня подивилися 9,4 млн разів.

"Палац" став рекордсменом серед відеорозслідувань Навального. Фільм "Він вам не Дімон", випущений у 2017 році, який раніше був рекордсменом за переглядами, має на сьогодні понад 41 млн переглядів. У ролику розповідалося про майно, яке за твердженням Фонду боротьби з корупцією, належить Дмитру Медведєву (на той момент прем'єр-міністру Росії). Третє місце за популярністю на каналі опозиційного політика утримує відеозапис розмови Навального з одним з ймовірних виконавців його отруєння - це відео набрало 26 млн переглядів.

Розслідування про "палац Путіна" опублікували у вівторок, 19 січня. Перший мільйон переглядів фільм набрав через 55 хвилин після публікації, повідомила у Twitter речниця Навального Кіра Ярмиш. За дві години відео подивилися 3 млн разів, за шість годин воно набрало 10 млн переглядів.

У Кремлі фільм називали "нісенітницею та компіляцією". Володимир Путін заявив, що жоден з об'єктів, які фігурують у розслідуванні, не належить і не належав йому або його родині.

Як дивляться фільм про "Палац Путіна"

Фільм Навального про "Палац Путіна" триває 1 годину 52 хвилини.

Далеко не всі користувачі дивляться його від початку до кінця, адже за даними Youtube, середня тривалість перегляду складає 18 хвилин 35 секунд.

У фільму, за даними Youtube на 19:00 28 січня, наданими Фондом боротьби з корупцією, було 32,6 млн унікальних глядачів. Середня кількість переглядів одним глядачем складала 2,9 раза.

69% глядачів складали чоловіки, 31% - жінки.

За долею переглядів 61% припадає на Росію, 9,4% на Україну, 4% - на Казахстан, 3,7% - на Білорусь, 21,1% - на інші країни.

Загальна тривалість перегляду фільму склала 30,8 млн годин.

На сайті Youtube також можна помітити, що 4,3 млн користувачів Youtube поставили фільму вподобайку, а 171 тисячі він не сподобався.

Про що йдеться у фільмі?

Автор фото, palace.navalny.com Підпис до фото, У розслідуванні є зображення розкішних кімнат палацу

У двогодинному фільмі розповідається про розкішний палац на чорноморському узбережжі, який, як стверджує Навальний, належить президенту Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення. Навальний називає палац найбільшим приватним житловим будинком в Росії.

За даними Фонду боротьби з корупцією, цей палац "оберігають сотні, навіть тисячі людей - від невідомих охоронців, садівників і будівельників до найбагатших і знаменитих людей в Росії". Працівникам там заборонено приносити з собою мобільні телефони з камерою, а машини оглядають на кількох КПП, йдеться в розслідуванні Навального.

Площа самого палацового комплексу складає 68 га, палацу - 17 691 квадратний метр. Сім тисяч гектарів землі навколо палацу перебуває під управлінням ФСБ і є закритою територією.

Крім самого палацу, на закритій території є критий льодовий палац, церква, оранжерея на 2,5 тисячі квадратних метрів, 80-метровий міст та амфітеатр. Оскільки палац розташований на крутому березі, для виходу до моря викопали спеціальний тунель, який завершується дегустаційною кімнатою з видом на море, йдеться в розслідуванні.

ФСБ забороняє рибалити біля мису, на якому стоїть палац, а над територією заборонені польоти літаків, випливає з розслідування. У ФСБ заявили, що безпольотну зону в районі мису Ідокопас встановили за наказом міністерства транспорту від 24 липня минулого року заради прикордонної безпеки.

У відповіді ФСБ для видання РБК йдеться, що причиною встановлення безпольотної зони в районі мису Ідокопас стала зростаюча "розвідувальна активність ряду суміжних держав, зокрема, тих, які входять до блоку НАТО".

У розслідуванні демонструють план палацу і фотографії оздоблення, за допомогою 3D-моделювання показані кімнати. Фотографії палацу, як стверджує Навальний, зроблені робітниками, які проводили там ремонт. У палаці є кілька саун і хамамів, басейн, перукарня, казино, м'ясо-рибний цех, овочевий цех, цех випічки, "склад бруду" і аквадискотека. Також в палаці є зимовий сад, читальня і музична вітальня. Площа однієї тільки спальні в палаці, згідно з наведеним планом, становить 260 квадратних метрів.

Також в розслідуванні розповідається про розташовані поруч з палацом кілька виноробних господарств і будівництво нового винного заводу, який належить, як стверджується в розслідуванні ФБК, фірмі "Аксіс Інвестиції" Миколи Єгорова - однокурсника Володимира Путіна.

Ключовим власником палацу виступає фірма "Акцепт", яка належить двоюрідному племіннику Путіна Михайлу Шеломову, з'ясували в фонді.

Автори розслідування наводять схему фінансування палацу, в якій згадуються старі соратники Путіна - очільник "Транснефть" Микола Токарєв, керівник "Роснефть" Ігор Сєчін, підприємці Юрій Ковальчук та Геннадій Тимченко. У схемі також фігурує Світлана Крівоногіх, яку видання "Проект" називало близькою подругою Путіна, і гімнастка Аліна Кабаєва, про зв'язки Путіна з якої теж писали ЗМІ.

Сам Путін сказав, що знає деяких людей, які згадуються в матеріалі: "Люди, які там згадуються. Я когось знаю, хтось є моїм приятелем, колишнім колегою. Якісь далекі родичі, якісь знайомі. Є люди, яких я взагалі не знаю". Він додав, що не дивився фільм цілком, але дивився уривки відео, які йому надали помічники.